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Глава МОК выступил за возвращение белорусских спортсменов на международную арену

28 марта 2023 14:46
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В Лозанне состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета, который обсуждал вопрос допуска спортсменов из Беларуси и России к международным соревнованиям. Решение пока не объявлено, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Глава МОК выступил за возвращение белорусских спортсменов на международную арену-1

Но глава МОК Томас Бах выступил за возвращение белорусских спортсменов на международную арену.

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# Белорусские спортсмены # Томас Бах # Фотофакт

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