Глава МОК выступил за возвращение белорусских спортсменов на международную арену

В Лозанне состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета, который обсуждал вопрос допуска спортсменов из Беларуси и России к международным соревнованиям. Решение пока не объявлено, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Лозанне состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета, который обсуждал вопрос допуска спортсменов из Беларуси и России к международным соревнованиям. Решение пока не объявлено, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но глава МОК Томас Бах выступил за возвращение белорусских спортсменов на международную арену.
Подписывайтесь на нас в Telegram!