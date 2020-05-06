Герасименя: «Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, очень переживала»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Спортсмен, делая ставку на большой спорт, вынужден чем-то жертвовать. Обучение в школе и последующее образование. Вы как-то успевали совмещать учебный процесс с тренировочным?

Герасименя об аккаунте в Instagram: «Стараюсь, хотя бы, раз в неделю сделать какой-либо пост»

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):

В общем, да. Но у меня для начала, когда я пошла только в спортивный класс, мне был поставлен такой ультиматум, что я не должна скатиться в учёбе. Если вдруг у меня начнут падать оценки, тогда уже будут приниматься меры. Конечно, я за это очень сильно переживала, но, в общем-то, я нормально училась. Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, я очень переживала.

Вадим Щеглов:

Вы помните, что это был за предмет?