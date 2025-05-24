Белорусы завоевали 26 наград на международных соревнований по прыжкам на батуте

Белорусы завоевали 14 наград во второй день международных соревнований по прыжкам на батуте имени заслуженного тренера СССР Виталия Дубко. Турнир завершился в Краснодаре, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В индивидуальных упражнениях среди мужчин наши спортсмены заняли весь пьедестал. Традиционно высокий уровень показал двукратный Олимпийский чемпион Иван Литвинович. В его активе – золото. Следом расположились Андрей Буйлов и Станислав Яскевич. У женщин Екатерина Ершова стала серебряным призером, бронза – у Златы Миниахметовой.

В смешанных синхронных прыжках равных не было нашему дуэту. Екатерина Ершова и Станислав Яскевич получили за свое выступление наивысшую оценку и стали обладателями золота. Второе место занял еще один белорусский тандем – Злата Миниахметова и Алексей Дудоров. Хорошо проявило себя и подрастающее поколение воздушных акробатов. Юные атлеты добавили в копилку нашей сборной еще семь медалей. В общей сложности за два соревновательных дня наши батутисты завоевали 26 наград.