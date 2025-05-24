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Белорусы завоевали 26 наград на международных соревнований по прыжкам на батуте

24 мая 2025 16:24
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Белорусы завоевали 14 наград во второй день международных соревнований по прыжкам на батуте имени заслуженного тренера СССР Виталия Дубко. Турнир завершился в Краснодаре, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусы завоевали 26 наград на международных соревнований по прыжкам на батуте-1

В индивидуальных упражнениях среди мужчин наши спортсмены заняли весь пьедестал. Традиционно высокий уровень показал двукратный Олимпийский чемпион Иван Литвинович. В его активе – золото. Следом расположились Андрей Буйлов и Станислав Яскевич. У женщин Екатерина Ершова стала серебряным призером, бронза – у Златы Миниахметовой.

В смешанных синхронных прыжках равных не было нашему дуэту. Екатерина Ершова и Станислав Яскевич получили за свое выступление наивысшую оценку и стали обладателями золота. Второе место занял еще один белорусский тандем – Злата Миниахметова и Алексей Дудоров. Хорошо проявило себя и подрастающее поколение воздушных акробатов. Юные атлеты добавили в копилку нашей сборной еще семь медалей. В общей сложности за два соревновательных дня наши батутисты завоевали 26 наград.

# Батут

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