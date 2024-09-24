Гандболисты СКА одержали первую победу в новом сезоне SEHA-лиги

Гандболисты СКА одержали победу в первом матче нового сезона SEHA-лиги. Столичный клуб в Могилеве встречался с местной командой «Машека», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый отрезок противостояния проходил в равной борьбе, лишь ближе к перерыву «армейцы» сумели обеспечить себе скромное преимущество в 2 мяча. Однако во втором тайме атакующая игра хозяев совсем разладилась. И они всю 30-минутку находились в роли догоняющих. Как итог – виктория СКА со счетом 32:27. Лучшим игроком в составе победителей стал Антон Лукашенок, который 10 раз поразил ворота соперника. Напомним, в матче-открытии «Мешков Брест» не оставил шансов «Виктору».

Алексей Ермаков, игрок ГК СКА: Мы и ожидали такой матч. Много не забили в первом, да и во втором также. Вратари подцепились во втором. И вот, результат на табло.

Арсений Капаев, игрок ГК «Машека»:

У нас проблема была в нападении, глупые потери. Из-за этого наш оппонент спокойно забивал нам в контратаке. Так они всю игру, по сути, и делали, что в первом тайме, что во втором.

Групповой этап завершится 9 февраля будущего года, после чего начнутся матчи плей-офф. Четвертьфинальные поединки намечены на 2 и 8 марта.