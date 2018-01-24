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Гандболисты сборной Беларуси завершили выступление на чемпионате Европы в Хорватии

24 января 2018 20:58
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Новости Беларуси. В заключительном поединке второго группового этапа парни Юрия Шевцова сражались с сербами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча двух аутсайдеров группы завершилась в пользу белорусов – 32:27.

Гандболисты сборной Беларуси завершили выступление на чемпионате Европы в Хорватии-1

Наши гандболисты быстро повели в счете, и, оторвавшись на три-четыре мяча, уже больше не позволили сопернику к себе приблизиться. Самым результативным игроком матча стал Борис Пуховский, на счету которого девять точных бросков. Напомним, это вторая победа нашей сборной на турнире. В дебютной игре чемпионата были обыграны австрийцы.

# Фотофакт # Гандбол

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