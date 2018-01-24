Гандболисты сборной Беларуси завершили выступление на чемпионате Европы в Хорватии

Наши гандболисты быстро повели в счете, и, оторвавшись на три-четыре мяча, уже больше не позволили сопернику к себе приблизиться. Самым результативным игроком матча стал Борис Пуховский, на счету которого девять точных бросков. Напомним, это вторая победа нашей сборной на турнире. В дебютной игре чемпионата были обыграны австрийцы.