Гандболисты сборной Беларуси завершили выступление на чемпионате Европы в Хорватии

Новости Беларуси. В заключительном поединке второго группового этапа парни Юрия Шевцова сражались с сербами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча двух аутсайдеров группы завершилась в пользу белорусов – 32:27.
Новости Беларуси. В заключительном поединке второго группового этапа парни Юрия Шевцова сражались с сербами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча двух аутсайдеров группы завершилась в пользу белорусов – 32:27.
Наши гандболисты быстро повели в счете, и, оторвавшись на три-четыре мяча, уже больше не позволили сопернику к себе приблизиться. Самым результативным игроком матча стал Борис Пуховский, на счету которого девять точных бросков. Напомним, это вторая победа нашей сборной на турнире. В дебютной игре чемпионата были обыграны австрийцы.