Новости Беларуси. Гандболистки «БНТУ-БелАЗ» оформили звание чемпионок Беларуси.

27 мая в Гомеле подопечные Константина Шароварова праздновали третью викторию в финальной серии с местной дружиной. Спортсменки из Минской области перебросали своих соперниц на три мяча – 25:22, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для «БНТУ-БелАЗ» этот титул стал уже восьмым в истории и седьмым кряду.

Константин Шароваров, главный тренер ГК «БНТУ-БелАЗ»:

Конечно, напряженным оказался сам плей-офф. Но я думаю, что мы провели достойно. А счет в чемпионате был 10:7 в нашу пользу, если говорить по играм. Поэтому, конечно, было бы очень обидно, если бы потеряли чемпионство.