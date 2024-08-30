Гандбол. Оргкомитет SEHA-лиги представил расписание матчей

В первый день, 22 сентября, в дело вступит «Аист Китая». Дебютировать предстоит с самым сложным из возможных соперников – питерским «Зенитом». В понедельник начнет отстаивать титул «Мешков Брест». Ему попался не хватающий звезд с небес «Виктор». А 24 сентября нас ждет первое отечественное дерби. СКА наведается в Могилев, к местному клубу «Машека». Завершится групповая стадия в феврале 2025 года. Дальше – плей-офф.