Прямой эфир

Гандбол. Оргкомитет SEHA-лиги представил расписание матчей

30 августа 2024 20:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свое будущее узнали участники гандбольной SEHA-лиги. Оргкомитет турнира представил расписание матчей, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Оргкомитет SEHA-лиги представил расписание матчей-1

В первый день, 22 сентября, в дело вступит «Аист Китая». Дебютировать предстоит с самым сложным из возможных соперников – питерским «Зенитом». В понедельник начнет отстаивать титул «Мешков Брест». Ему попался не хватающий звезд с небес «Виктор». А 24 сентября нас ждет первое отечественное дерби. СКА наведается в Могилев, к местному клубу «Машека». Завершится групповая стадия в феврале 2025 года. Дальше – плей-офф.

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Бокий завоевал второе золото Паралимпиады в Париже
30 августа 2024 18:49

Игорь Бокий завоевал второе золото Паралимпиады в Париже

Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила испанцам на старте розыгрыша Евролиги
30 августа 2024 18:30

Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила испанцам на старте розыгрыша Евролиги

Определены соперники минского «Динамо» по основному раунду Лиги Конференций
30 августа 2024 17:15

Определены соперники минского «Динамо» по основному раунду Лиги Конференций