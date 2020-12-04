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Гандбол. «Мешков Брест» обыграл «Эльверум» в Лиге чемпионов

04 декабря 2020 12:42
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» обыгрывает «Эльверум» в гандбольной Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 3 декабря брестчане проводили свой первый матч в истории против норвежского клуба.

Гандбол. «Мешков Брест» обыграл «Эльверум» в Лиге чемпионов-1

Несмотря на то, что скандинавы идут на последнем месте в группе, матч для подопечных Рауля Алонсо выдался непростым. Брестчане начали активно и поначалу вели – плюс 3, однако затем норвежцы собрались и к перерыву заполучили плюс 2 мяча.

Во второй половине встречи вели то гости, то хозяева, однако на финише «Мешков Брест» добыл важную победу – 29:27. Белорусы укрепляются на третьей строчке турнира.

Гандбол. «Мешков Брест» обыграл «Эльверум» в Лиге чемпионов-4

В следующем матче парни Рауля Алонсо на выезде сыграют с венгерским клубом «Пик».

# Гандбол # Рауль Алонсо # Фотофакт

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