Гандбол. «Мешков Брест» обыграл «Эльверум» в Лиге чемпионов

Новости Беларуси. «Мешков Брест» обыгрывает «Эльверум» в гандбольной Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 3 декабря брестчане проводили свой первый матч в истории против норвежского клуба.

Несмотря на то, что скандинавы идут на последнем месте в группе, матч для подопечных Рауля Алонсо выдался непростым. Брестчане начали активно и поначалу вели – плюс 3, однако затем норвежцы собрались и к перерыву заполучили плюс 2 мяча.

Во второй половине встречи вели то гости, то хозяева, однако на финише «Мешков Брест» добыл важную победу – 29:27. Белорусы укрепляются на третьей строчке турнира.