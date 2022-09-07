Гандбол. «Гомель» обыграл БГУФК-СКА-РГУОР на чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Гандбольные дружины продолжают выявлять сильнейших в чемпионате Беларуси. 7 сентября спортсмены из «Гомеля» на выезде обыграли дружину БГУФК-СКА-РГУОР, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние вышло красочным и напряженным. Коллективы упорно боролись. К перерыву в матче был ничейный счет: 17:17. Однако во втором тайме приезжие гандболисты собрались и смогли оторваться от фарм-команды «армейцев». Но и хозяева площадки сдаваться не хотели. Минчане проявили характер и сократили отставание до минимального. Определить победителя встречи до финального свистка не получилось. А в самый ответственный момент именно гомельчане смогли сохранить хладнокровие. Имея преимущество в один гол, они отразили последнюю атаку студентов и выиграли дуэль: 33:32.

Андрей Мочалов, главный тренер ГК «Гомель»:

Ожидали, что тяжелая игра будет, смотрели, когда СКА-БГУФК играли и сыграли вничью. Уже было понятно, что и нам здесь будет тяжело с этим соперником, пацаны очень хорошие. Первый тайм они очень уверенно провели, во втором переломили игру, повели шесть мячей. Здесь у нас произошел затык, мы не могли забить по каким-то причинам. Но в концовке все равно проявили характер, выиграли игру. Все хорошо.