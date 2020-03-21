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Гандбол. «Финал четырёх» SEHA-лиги из-за коронавируса отложен на неопределённый срок

21 марта 2020 19:58
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Новости Беларуси. Решающий этап гандбольной SEHA-лиги перенесен в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение принял исполком лиги.

Матчи «Финала четырех» должны были пройти 3-5 апреля в хорватском Задаре, но ввиду сложившейся ситуации турнир отложен на неопределенный срок.

Гандбол. «Финал четырёх» SEHA-лиги из-за коронавируса отложен на неопределённый срок-1

Пока известны два участника «Финала четырех» 9-го сезона SEHA-лиги – БГК имени Мешкова и хорватский «Загреб». Брестчане в 1/4 финала дважды переиграли украинского чемпиона – запорожский «Мотор». А чемпионы Хорватии были сильнее словацкого «Татрана» из Прешова.

Еще две команды, которые сыграют в решающем этапе, определятся после ответных четвертьфинальных поединков. «Вардар» сыграет с «Нексе», а «Веспрем» сразится с «Войводиной».

Гандбол. «Финал четырёх» SEHA-лиги из-за коронавируса отложен на неопределённый срок-4

# Коронавирус # Фотофакт

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