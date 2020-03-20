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«Вышли, как на последний бой». Брестский «Рух» обыграл минское «Динамо» в ЧБ по футболу

20 марта 2020 21:25
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Новости Беларуси. Двумя матчами продолжился первый тур нового сезона «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своем стадионе один из самых титулованных клубов нашей страны – минское «Динамо» – принимало дебютанта элитного дивизиона – брестский «Рух».

«Вышли, как на последний бой». Брестский «Рух» обыграл минское «Динамо» в ЧБ по футболу-1

Обе команды начали поединок осторожно, но ближе к середине первого тайма «бело-синие» создали несколько опасных моментов. Однако гости выстояли и, более того, сумели открыть счет в поединке. На 26-й минуте Ковтун воспользовался подачей с углового и неразберихой в штрафной хозяев. 1:0 – и есть первый гол «Руха» в чемпионате. Минчане пытались отыграться, но не получилось. Брестчане набирают 3 бала.

«Вышли, как на последний бой». Брестский «Рух» обыграл минское «Динамо» в ЧБ по футболу-4

Сенсация произошла и в Бресте. Новичок «вышки» «Смолевичи» в гостях вырвал ничью у действующего чемпиона – «Динамо». За гостей отличился Мухамедов, а за брестчан гол забил Габи Кики. Чудеса в первом туре продолжаются.

Подробности – в видеоматериале.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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