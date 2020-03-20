«Вышли, как на последний бой». Брестский «Рух» обыграл минское «Динамо» в ЧБ по футболу

Обе команды начали поединок осторожно, но ближе к середине первого тайма «бело-синие» создали несколько опасных моментов. Однако гости выстояли и, более того, сумели открыть счет в поединке. На 26-й минуте Ковтун воспользовался подачей с углового и неразберихой в штрафной хозяев. 1:0 – и есть первый гол «Руха» в чемпионате. Минчане пытались отыграться, но не получилось. Брестчане набирают 3 бала.