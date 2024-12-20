Прямой эфир

Футболисты минского «Динамо» проиграли «Панатинаикосу» в Лиге конференций

20 декабря 2024 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболисты минского «Динамо» поражением завершили выступление в Лиге конференций. Футболисты минского «Динамо» проиграли «Панатинакоису» в Лиге конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке шестого тура общего этапа чемпионы Беларуси проиграли в греческому «Панатинаикосу» – 0:4. Хозяева поля владели инициативой и на 33-й минуте вышли вперед. А после перерыва свой фаворитский статус только укрепляли. Как итог, подопечные Вадима Скрипченко уступили – 0:4. 

Футболисты минского «Динамо» проиграли «Панатинаикосу» в Лиге конференций-1

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»: 
Я думаю, что во многих компонентах соперник был лучше, целеустремленней. Поэтому с этой точки зрения, конечно, только игровая дисциплина и полнейшая самоотдача могла позволить нам, каким-то образом, постараться в этой игре навязать сопернику свою волю и борьбу. В первом тайме гол, который мы пропустили, он вытекал с точки зрения давления соперника на ваши ворота, но мы старались дисциплинированно играть. Во втором тайме уже пошла череда ошибок, которая привела ко второму и третьему взятию ворот. И уже было трудно вернуться в игру.

Футболисты минского «Динамо» финишировало на 33-м месте. Для попадания в плей-офф необходимо было попасть в топ-24. В следующем сезоне Беларусь в еврокубках будут представлять три команды. 

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Международный союз конькобежцев допустил белорусов до олимпийской квалификации
20 декабря 2024 18:35

Международный союз конькобежцев допустил белорусов до олимпийской квалификации

Анна Доморацкая – победительница чемпионата России по конькобежному спорту
20 декабря 2024 13:56

Анна Доморацкая – победительница чемпионата России по конькобежному спорту

Арина Соболенко выиграла два матча на выставочном турнире в Абу-Даби
20 декабря 2024 13:54

Арина Соболенко выиграла два матча на выставочном турнире в Абу-Даби