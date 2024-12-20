Футболисты минского «Динамо» проиграли «Панатинаикосу» в Лиге конференций

В поединке шестого тура общего этапа чемпионы Беларуси проиграли в греческому «Панатинаикосу» – 0:4. Хозяева поля владели инициативой и на 33-й минуте вышли вперед. А после перерыва свой фаворитский статус только укрепляли. Как итог, подопечные Вадима Скрипченко уступили – 0:4.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Я думаю, что во многих компонентах соперник был лучше, целеустремленней. Поэтому с этой точки зрения, конечно, только игровая дисциплина и полнейшая самоотдача могла позволить нам, каким-то образом, постараться в этой игре навязать сопернику свою волю и борьбу. В первом тайме гол, который мы пропустили, он вытекал с точки зрения давления соперника на ваши ворота, но мы старались дисциплинированно играть. Во втором тайме уже пошла череда ошибок, которая привела ко второму и третьему взятию ворот. И уже было трудно вернуться в игру.

Футболисты минского «Динамо» финишировало на 33-м месте. Для попадания в плей-офф необходимо было попасть в топ-24. В следующем сезоне Беларусь в еврокубках будут представлять три команды.