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Футболистки сборной Беларуси обыграли команду Грузии в отборе на Евро

13 июля 2024 18:37
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Футболистки национальной сборной Беларуси вышли в первый раунд плей-офф квалификации женского чемпионата Европы 2025 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболистки сборной Беларуси обыграли команду Грузии в отборе на Евро-1

Подопечные Юрия Малеева одолели команду Грузии со счетом 2:0. В составе отечественной дружины отличились Карина Ольховик и Виктория Валюк. Белоруски обеспечили себе первое место в группе С1, повышение в лигу В и участие в стыковых матчах за выход на Евро-2025.

Футболистки сборной Беларуси обыграли команду Грузии в отборе на Евро-4

Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:
Нам нужна была победа, мы ее добились, несмотря на жесткие условия со стороны соперника, у которого это был «матч смерти». Хотя бы очко брали – имели дальше шанс в Литве обыгрывать и занимать второе место. Тут надо отметить и соперника, который действовал запредельно. Запредельная мотивация, борьба, которую они навязали, наверное, мы немножко не ожидали такой борьбы, поэтому наша игра расстроилась, если объективно говорить. Хорошо, что проявили характер, хорошо, что сработали замены, на мой взгляд, и добились победы.

Свой заключительный поединок группового этапа сборная Беларуси также проведет в грузинской столице 16 июля против киприоток.

# Футбол # Юрий Малеев

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