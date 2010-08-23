Футбол. Состоялись пять из шести матчей 22-го тура чемпионата Беларуси в Высшей лиге

Ближайший преследователь лидирующего борисовского БАТЭ, футбольный клуб «Минск» принимал на нынче домашнем для себя «Динамо» гостей из Витебска.

Стартовая половина матча выдалась скучной. Единственный голевой момент оказался и результативным — Игорь Воронков на 36-й минуте буквально затолкал мяч в сетку ворот витеблян – 1:0.

А вот после антракта зрители увидели атакующий футбол. На 62-й минуте Павел Кирильчик дальним ударом увеличил преимущество «Минска». А разразившийся дублем на 74-й и 76-й минутах Евгений Лошанков довел счет до разгромного – 4:0. Затем команды обменялись результативными выстрелами. Итог поединка – 5:1 в пользу «Минска».

Поединок между жодинским «Торпедо» и минским «Динамо» будет сыгран 23 августа.