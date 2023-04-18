Футбол. Игорь Криушенко покинул «Динамо-Брест»

Новости Беларуси. Футбольный клуб «Динамо-Брест» и Игорь Криушенко достигли договоренности о расторжении контракта. Это решение является обоюдным и было принято на фоне неудачного старта в сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Криушенко возглавил брестское «Динамо» в декабре 2022 года. Под его руководством команда провела предсезонку и крайне неудачно стартовала в новом сезоне. Динамовцы повторили антирекорд клуба, уступив в первых четырех матчах. И, как следствие, брестская дружина занимает последнее место в турнирной таблице.