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Футбол. Игорь Криушенко покинул «Динамо-Брест»

18 апреля 2023 19:39
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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Динамо-Брест» и Игорь Криушенко достигли договоренности о расторжении контракта. Это решение является обоюдным и было принято на фоне неудачного старта в сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Игорь Криушенко покинул «Динамо-Брест»-1

Криушенко возглавил брестское «Динамо» в декабре 2022 года. Под его руководством команда провела предсезонку и крайне неудачно стартовала в новом сезоне. Динамовцы повторили антирекорд клуба, уступив в первых четырех матчах. И, как следствие, брестская дружина занимает последнее место в турнирной таблице. 

Футбол. Игорь Криушенко покинул «Динамо-Брест»-4

Следующий поединок «Динамо» проведет на домашнем поле 23 апреля против БАТЭ.

# Футбол Беларуси # Игорь Криушенко # Фотофакт

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