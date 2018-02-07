Фристайл. Правила

В олимпийскую программу по фристайлу включены могул, акробатика, ски-кросс, ски-хафпайп и ски-слоупстайл. В каждом виде соревнований участие принимают и мужчины, и женщины. Всего во фристайле разыгрывается 10 комплектов наград.

Могул – спуск по бугристому склону. Во время прохождения трассы каждый спортсмен должен совершить два прыжка с трамплинов. Победителями становятся участники, получившие за свое выступление наибольшее количество баллов. Судьи оценивают качество «обработки» бугров на трассе, качество и сложность прыжков. К сумме оценок, выставленных судьями, прибавляется оценка за скорость, определяемая по специальной формуле.

Акробатика включает квалификационный и финальный этапы. В каждом из них спортсмены выполняют по два прыжка с трамплина. В финал проходят спортсмены, набравшие наибольшее количество баллов после двух прыжков. Очки из квалификационного раунда на финал не переносятся. Судьи оценивают каждый прыжок с точки зрения техники выполнения спортсменом отталкивания, непосредственно самого прыжка и приземления.

Ски-кросс также включает квалификационный и финальный раунды. В квалификационном раунде спортсмены по одному на скорость проходят трассу длиной около 1000 метров с поворотами и препятствиями. Спортсмены, показавшие лучшее время, в финальном раунде разбиваются на четвёрки и соревнуются между собой за выход в следующий этап соревнований. Двое участников, пришедших первыми, продолжают соревнования, проигравшие выбывают. Спортсмены, вышедшие в финальный заезд, разыгрывают медали.

Ски-хафпайп. Спортсмены выступают на склоне, представляющем собой полутрубу на лыжах для фристайла, выполняя различные трюки – сальто, перевороты, захваты, пируэты. Формат проведения соревнований: квалификация и финал, по 2 заезда в каждом раунде. Места распределяются в соответствии с общим количеством очков в финале.

Ски-слоупстайл. Спортсмены выступают на склоне, имеющем различного рода препятствия. Формат проведения соревнований: система на выбывание с полуфиналами и финалами, по два заезда в каждом раунде. Лучший результат определяет победителя.