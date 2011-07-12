ФК «Витебск» прервал свою трехматчевую безголевую серию, одолев дома «Минск», – 1:0

После невеселой серии из трех подряд сухих поражений в чемпионате страны футбольный клуб «Витебск» в 17 туре наконец-то смог поразить ворота соперника. При этом одного точного удара в воскресном матче с гостями из ФК «Минск» команде Сергея Боровского хватило для итоговой победы.

Утомленные июльским зноем, а воскресный матч в Витебске был назначен на жаркие два часа дня, и плотным еврокубковым графиком, столичные гости лишь в дебюте встречи отметились атакующей активностью и угрозами хозяйским воротам.

На силу попробовал пробить издали Денис Сащеко – неточно. Взломать чужие владения хитростью безуспешно попытался Сергей Гигевич, вышедший, к слову, на газон по истечении четверти игрового часа вместо получившего повреждение капитана Андрея Разина. И в этом случае минчан подвел прицел. Так что до антракта серьезных поводов для волнения у кипера витеблян Дмитрия Гущенко фактически не было.

А вот хозяева поля, тщательно присмотревшись к сильным и слабым игровым сторонам соперника, на 34-й минуте открыли счет в матче. Домашняя заготовка витебских футболистов была разыграна как по нотам. Последний аккорд в ней точным ударом исполнил Андрей Баранок. 1:0 – команда Сергея Боровского повела в счете.

А вскоре вполне могла увеличивать свой минимальный перевес. «Горожан», однако, спасла блестящая реакция Артура Лесько, ставшего в рамку в этом поединке.

В последствии минчане вполне могли восстановить равновесие. В середине второго тайма гости обрушили на ворота соперника град угловых, после одного из которых мяч даже угодил в стойку витебских ворот, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А в компенсированное время матча подопечные Виталия Тараканова и вовсе не реализовали острейший эпизод. Минчане промедлили с ударом. В итоге голкипер витеблян Дмитрий Гущенко успел вернуться в рамку и выручить свою команду.

Минимальные перевес «Витебска», таким образом, сохранился до финального свистка. 1:0 – команда Сергея Боровского празднует победу и даже обходит «горожан» в турнирной таблице.