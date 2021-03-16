Прямой эфир

Финалистка турнира «Кожаный мяч» в Минске: «Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол это хорошо»

16 марта 2021 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Победители региональных отборочных соревнований «Кожаный мяч» собрались в Минске, чтобы определить, кто же лучший из лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На начальном этапе в турнире приняли участия 1 629 дружин, это более 5 000 мальчиков и девочек со всей Беларуси.

Владимир Базанов: я за развитие женского футбола. Перспектива очень огромная

Финалистка турнира «Кожаный мяч» в Минске: «Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол это хорошо»-1

Помимо мальчиков, в финале участвуют восемь команд девочек. Это уже третий год кряду, когда представительницы прекрасного пола демонстрируют умение обращения с футбольным мячом.

Финалистка турнира «Кожаный мяч» в Минске: «Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол это хорошо»-4

Екатерина Пусенкова, финалистка турнира:
Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол – это хорошо, развитие для ног. Ну, я записалась, с первого класса хожу. Мне понравилось.

Финалистка турнира «Кожаный мяч» в Минске: «Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол это хорошо»-7

Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:
Все девчонки, которые добиваются и добивались успехов, начинали вместе с ребятами. Поэтому я уверен, что такое мероприятие достаточно полезно. Пусть они играют вместе, пусть они получают позитивные эмоции, положительные эмоции. И самое главное – удовольствие от игры.

Финалистка турнира «Кожаный мяч» в Минске: «Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол это хорошо»-10

Новые отборочные состязания «Кожаного мяча» уже стартовали и завершатся в мае.

# Футбол Беларуси # Юрий Малеев # Екатерина Пусенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Базанов: я за развитие женского футбола. Перспектива очень огромная
16 марта 2021 13:41

Владимир Базанов: я за развитие женского футбола. Перспектива очень огромная

Футбол. В сборную Беларуси вызваны 25 игроков
15 марта 2021 21:34

Футбол. В сборную Беларуси вызваны 25 игроков

Белорус Алексей Протас признан лучшим новичком первого раунда плей-офф КХЛ
15 марта 2021 21:30

Белорус Алексей Протас признан лучшим новичком первого раунда плей-офф КХЛ