Финалистка турнира «Кожаный мяч» в Минске: «Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол это хорошо»

Новости Беларуси. Победители региональных отборочных соревнований «Кожаный мяч» собрались в Минске, чтобы определить, кто же лучший из лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На начальном этапе в турнире приняли участия 1 629 дружин, это более 5 000 мальчиков и девочек со всей Беларуси. Владимир Базанов: я за развитие женского футбола. Перспектива очень огромная

Помимо мальчиков, в финале участвуют восемь команд девочек. Это уже третий год кряду, когда представительницы прекрасного пола демонстрируют умение обращения с футбольным мячом.

Екатерина Пусенкова, финалистка турнира:

Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол – это хорошо, развитие для ног. Ну, я записалась, с первого класса хожу. Мне понравилось.

Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:

Все девчонки, которые добиваются и добивались успехов, начинали вместе с ребятами. Поэтому я уверен, что такое мероприятие достаточно полезно. Пусть они играют вместе, пусть они получают позитивные эмоции, положительные эмоции. И самое главное – удовольствие от игры.