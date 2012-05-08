Финал ежегодного легкоатлетического кросса «Победа» прошел в Минске

Новости Беларуси. В стране сегодня начинается празднование Дня Победы. Старт торжествам дали участники ежегодного легкоатлетического кросса «Победа». Финал масштабного забега прошел в Минске у здания Национальной библиотеки. Тысячи кроссменов приняли участие в легкоатлетическом старте.

В этом году он проводится в 14 раз. Проверить свои силы вышли любители бега со всех регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Иваненко, победитель забега Всебелорусского легкоатлетического кросса «Победа»:

Конечно, нужны. Смотрите, сколько молодежи не пиво пьет за углом, а бегает здесь, занимается спортом. Это очень нужно молодежи.

Артем Шиманский, победитель забега Всебелорусского легкоатлетического кросса «Победа»:

Хорошие соревнования между колледжами со всех областей. В принципе, очень серьезные соревнования. Поэтому старался выиграть, доказать самому себе, что могу еще бегать.

Участники соревнований не ограничились одной беговой площадкой. В 10 утра у площади Победы был дан так называемый «корпоративный старт» Всебелорусского кросса. Победителем в нем стала команда Национального технического университета.

Сергей Юхновец, начальник отдела управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Молодежь сегодня своими стартами в кроссе показывает, что нужно свои силы и энергию отдать мирному существованию, здоровому образу жизни и выделять сильнейших на стадионах, на беговых дорожках.

Александр Гоцкий, главный судья Всебелорусского легкоатлетического кросса «Победа»:

Они позволяют человеку познать себя, понять себя, сконцентрироваться на каком-то деле, отвлечься от будней, устроить праздник в душе, далеко не уезжая, прямо в родном городе.