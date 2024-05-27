Евгений Золотой завоевал бронзу этапа Кубка мира по академической гребле

Евгений Золотой стал бронзовым призером второго этапа Кубка мира по академической гребле в швейцарском Люцерне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале в классе мужских одиночек белорус финишировал третьим. Победу в гонке одержал голландец Симон ван Дорп. В женской одиночке белоруска Татьяна Климович не смогла подняться на пьедестал, она заняла четвертое место, уступив бронзовому призеру около двух секунд.