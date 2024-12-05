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Эвелина Ласкевич завершила выступление на теннисном турнире категории 100 в Дубае

05 декабря 2024 14:09
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Эвелина Ласкевич завершила выступление на теннисном турнире категории 100 в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эвелина Ласкевич завершила выступление на теннисном турнире категории 100 в Дубае-1

В поединке 1/8 финала белоруска уступила в трехсетовом поединке Софии Костулас из Бельгии. Первый сет остался за соперницей – 6:3, во втором значительно сильнее была уже наша спортсменка – 6:1, а третья и решающая партия вновь завершилась в пользу оппонентки – 6:3.

Во втором раунде одиночного разряда турнира категории-125 в Бразилии наша Ирина Шиманович проиграла Илене Ин-Альбон из Швейцарии – 5:7, 5:7. Сегодня поздно вечером в четвертьфинале парного разряда Шиманович и румынка Джорджия Крэчун встретятся с польско-бразильским тандемом Майя Хвалинска – Лаура Пигосси.

# Теннис # Эвелина Ласкевич

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