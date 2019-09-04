«Это то, из-за чего мы любим спорт». Вадим Девятовский о фотовыставке «О, спорт, ты – миг»

Новости Беларуси. Слезы победы, золотой прыжок и триумф белорусских спортсменов. Фотовыставка «О, спорт, ты – миг» издательского дома «СБ.Беларусь сегодня» в очередной раз позволила перелистать яркие страницы в истории белорусского спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди полусотни работ – изображения известных и титулованных атлетов, которых болельщики смогут увидеть воочию на стадионе «Динамо» уже совсем скоро. Ведь собранные фотографии – это и воспоминания о II Европейских играх, и напутствие для предстоящего легкоатлетического матча. Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Игры – это, прежде всего, эмоции. Мы ведь обычные болельщики, идем не просто за результатом, идем на стадион за эмоциями, за гордостью за страну, за переживаниями. Огромное спасибо нашим спортсменам. Эмоции были больше позитивные.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Мой фокус больше останавливался на фотографиях, где представлена легкая атлетика, хотя фотографии впечатляют. Многие наши легкоатлеты, которые представлены на центральных фотографиях, мы видим как в прыжке замирают. Трибуны переполнены. Это то, из-за чего мы любим спорт. Хочется остановить этот кадр, мгновение, когда мы, легкоатлеты, не подвели.