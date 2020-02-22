Этап Кубка мира по фристайлу стартовал в «Раубичах». Вход свободный

Новости Беларуси. «Раубичи» принимают этап Кубка мира по фристайлу. Начались квалификационные старты. Финальная стадия турнира запланирована на 19:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в соревнованиях примут около 70 спортсменов. Австрия, Канада, Китай, Россия, США – заявлены 9 стран.
Белорусскую сборную, к сожалению, не поддержат лидеры команды. Из-за проблем со здоровьем не выступят Анна Гуськова, Александра Романовская и Алла Цупер. Тем не менее, болельщиков ждут на трибунах, чтобы поддержать других спортсменов. К тому же вход свободный, а добраться в «Раубичи» можно на специальном автобусе. На время проведения соревнований он курсирует с остановки «Борисовский тракт».