Эдуард Кокшаров стал главным тренером гандбольного клуба «Мешков Брест»

Российский специалист Эдуард Кокшаров стал новым главным тренером гандбольного клуба «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ассистировать 47-летнему специалисту будет Василий Островский, который до недавнего времени исполнял обязанности рулевого. Последним местом работы Кокшарова значится женский российский коллектив «Ростов-Дон». На данный момент «Мешков Брест» идет вторым в чемпионате Беларуси, уступая минскому СКА пять очков. А первый матч под руководством нового наставника дружина проведет 15 марта.