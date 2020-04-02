Довгалёнок: «У нас две федерации, которые пока планируют подготовку во Владивостоке. Одна выбрала Южную Корею»

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Довгалёнок: «Там, где объявлены карантины, спортсмены страдают в том плане, что не могут вести активную подготовку»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Россия пригласила в своё время нашу сборную на свою базу на Дальний Восток.

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Во Владивосток, да.

Элла Селицкая о сборе в Бресте: «Мы последнего своего пловца из США забрали, сейчас на карантине находится. Пройдёт 2 недели – присоединяется тоже»

Игорь Марзалюк:

Это всё остается в силе – договорённости?