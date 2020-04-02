Довгалёнок: «У нас две федерации, которые пока планируют подготовку во Владивостоке. Одна выбрала Южную Корею»

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Довгалёнок: «Там, где объявлены карантины, спортсмены страдают в том плане, что не могут вести активную подготовку»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Россия пригласила в своё время нашу сборную на свою базу на Дальний Восток.
Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Во Владивосток, да.
Элла Селицкая о сборе в Бресте: «Мы последнего своего пловца из США забрали, сейчас на карантине находится. Пройдёт 2 недели – присоединяется тоже»
Игорь Марзалюк:
Это всё остается в силе – договорённости?
Дмитрий Довгалёнок:
Пока, на сегодняшний момент, когда было приглашение Российской Федерации, мы проводили буквально с министерством спорта и туризма и с федерациями, которые ведут подготовку, наверное, провели два совещания. Опросили все федерации – у нас буквально, наверное, две федерации, которые пока планируют подготовку во Владивостоке. Все остальные строят свою подготовку немножко по-другому. Я знаю, что несколько федераций – одна из них выбрала Южную Корею. Потом несколько федераций заезжают несколько раньше – планировали заезжать на Олимпийские игры заранее, буквально за 2 недели до начала стартов.
А больше особенно никто не изъявлял желание, допустим, ехать во Владивосток. Хотя там тоже очень современные базы. Но все строят уже натоптанным путём свою подготовку.