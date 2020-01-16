Стало известно, как будут выглядеть билеты на ОИ в Токио и какие на них цены

16 января в Токио оргкомитет официально представил квитки, которые выполнены в традиционных японских цветах и отражают четыре времени года. Цветовая маркировка билетов различается в зависимости от места проведения соревнований. Кроме того, на них нанесены пиктограммы видов спорта. Цена билетов колеблется от 22 долларов до 2680 – это церемонии открытия и закрытия.

«Красиво смотрится». Президенту Беларуси показали образцы формы для Олимпиады в Токио