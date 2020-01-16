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Стало известно, как будут выглядеть билеты на ОИ в Токио и какие на них цены

16 января 2020 11:47
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Новости Японии. Официальная продажа билетов на Олимпийские игры в Токио начнется весной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стало известно, как будут выглядеть билеты на ОИ в Токио и какие на них цены-1

Стало известно, как будут выглядеть билеты на ОИ в Токио и какие на них цены-3

16 января в Токио оргкомитет официально представил квитки, которые выполнены в традиционных японских цветах и отражают четыре времени года. Цветовая маркировка билетов различается в зависимости от места проведения соревнований. Кроме того, на них нанесены пиктограммы видов спорта. Цена билетов колеблется от 22 долларов до 2680 – это церемонии открытия и закрытия.

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Стало известно, как будут выглядеть билеты на ОИ в Токио и какие на них цены-6

Стало известно, как будут выглядеть билеты на ОИ в Токио и какие на них цены-8

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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