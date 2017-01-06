Домрачева после спринта: От гонки к гонке буду стараться улучшать результаты

Фото: globalloolpress.com/Martin Schutt Спустя несколько минут после спринта Дарья рассказала о своих впечатлениях. И отметила: рассчитывает на дальнейшую поддержку семьи и болельщиков. Напомним, в Германии вместе с ней находится трехмесячная дочь Ксения, мама и муж, прославленный спортсмен Уле-Эйнар Бьорндален ( подробнее здесь ).

Дарья Домрачева (в эфире «Матч ТВ»):

Возвращение состоялось! От гонки к гонке буду стараться улучшать результаты. Сегодня, скажу честно, было тяжело. Наверное, чересчур осторожничала на стрельбе. На трассе тоже старалась немножко придерживать себя, чтобы полностью не остановиться после какого-нибудь быстрого ускорения. В целом, старт удался. Не скажу, что было слишком волнительно. Но предвкушение этого старта, этих трибун…Оберхоф есть Оберхоф – здесь всегда супербиатлонная атмосфера, поэтому немножко все-таки волновалась. Семья болела за меня в гостинице, их поддержка чувствовалась. Надеюсь на нее и после гонки. Дарья вышла на дистанцию в Оберхофе спустя три месяца после родов.