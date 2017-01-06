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Домрачева после спринта: От гонки к гонке буду стараться улучшать результаты

06 января 2017 16:17
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Новости Беларуси. Возвращение Дарьи Домрачевой в большой спорт состоялось. Сегодня биатлонистка провела первую гонку после полуторагодичного перерыва.

На первом старте в Кубке мира сезона-16/17 Домрачева заняла 37-е место.

В стрельбе лежа Домрачева допустила один промах, еще один – в стрельбе стоя. По скорости Даша показала 15-й результат.

Домрачева после спринта: От гонки к гонке буду стараться улучшать результаты-1


Фото: globalloolpress.com/Martin Schutt

Спустя несколько минут после спринта Дарья рассказала о своих впечатлениях. И отметила: рассчитывает на дальнейшую поддержку семьи и болельщиков. Напомним, в Германии вместе с ней находится трехмесячная дочь Ксения, мама и муж, прославленный спортсмен Уле-Эйнар Бьорндален (подробнее здесь).

Дарья Домрачева (в эфире «Матч ТВ»):
Возвращение состоялось! От гонки к гонке буду стараться улучшать результаты. Сегодня, скажу честно, было тяжело. Наверное, чересчур осторожничала на стрельбе. На трассе тоже старалась немножко придерживать себя, чтобы полностью не остановиться после какого-нибудь быстрого ускорения. В целом, старт удался. Не скажу, что было слишком волнительно. Но предвкушение этого старта, этих трибун…Оберхоф есть Оберхоф – здесь всегда супербиатлонная атмосфера, поэтому немножко все-таки волновалась. Семья болела за меня в гостинице, их поддержка чувствовалась. Надеюсь на нее и после гонки. Дарья вышла на дистанцию в Оберхофе спустя три месяца после родов.

Домрачева после спринта: От гонки к гонке буду стараться улучшать результаты-4

Спринтерскую гонку в немецком Оберхофе выиграла чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.

Второй финишировала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Француженка Мари Дорен Абер замкнула тройку. 

# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт

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