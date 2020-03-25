Дмитрий Шульга о третьем матче с «Минскими зубрами»: тяжёлая игра, соперник играет вязко очень

Новости Беларуси. Постепенно разрешаются главные интриги сезона в белорусском хоккее. В эти дни идет финальная серия плей-офф в высшей лиги нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». До четырех побед играют «Минские зубры» и сборная U-17.

Екатерина Лихошапко побывала на третьем матче противостояния.

Поверить пару месяцев назад в то, что матчи третьего по значимости хоккейного дивизиона нашей страны будут транслировать, да еще и на матче будет работать комментатор, не представлялось возможным.

Дмитрий Шульга, главный тренер команды U-17:

Если учесть, что это сборная, она готовится все-таки выступать на международной арене, то внимание зрителей, болельщиков, телевидения, корреспондентов – своеобразная тренировка очень хорошая для ребят. Они должны быть к этому готовы, это не должно их уводить в сторону от игры.

Тем не менее, в среду малая арена комплекса «Чижовка» была прилично заполнена. А ведь парни и правда демонстрировали хороший хоккей. Да и эмоций в поединке тоже хватало. Порадовал еще и местный диджей, который с креативом подходил к выбору музыки.

В первом периоде команды по разу обменялись шайбами. Борьба продолжилась во второй части поединка. Дружины снова оформили по голу в ворота друг друга. Казалось, что и на второй перерыв коллективы уйдут при равном счете. Но благодаря точному броску Владислав Суркова «Минские зубры» снова вышли вперед – 3:2. В заключительном отрезке сборная U-17 смогла не только сравнять счет, но и дожать соперников в концовке.

Автором победной шайбы стал Мирослав Михалев – 4:3 по итогу. Счет в серии стал 3:0.

Дмитрий Шульга:

Надо сказать, что тяжелая игра. Тяжелая. В плане движения сегодня выглядели немножко слабее, чем предыдущие две игры (видимо, усталость накапливается). И соперник играет вязко очень, навязывает много силовой борьбы. Да, нужно сделать один шаг, но он самый трудный как правило. Посмотрим, готовы ребята его сделать или нет.