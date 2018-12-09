Дмитрий Кравченко: «К хоккеистам выставляю особые требования»

Новости Беларуси. У молодежной сборной Беларуси по хоккею сейчас самая горячая пора. В Германии стартовал чемпионат мира в Дивизионе 1, и задача наших ребят – вернуться в элиту, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. На вопросы корреспондента Натальи Федорцовой отвечает Дмитрий Кравченко, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею. Наталья Федорцова, СТВ:

Для молодеченских болельщиков вы – не просто тренер. Успеваете следить за командой уже Юрия Файкова?

Дмитрий Кравченко, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Да, конечно, в свободное время смотрю матчи, слежу за отношением спортсменов к самой игре. И, естественно, переживаю. Ведь мы вместе прошли предсезонную подготовку. Перед Кубком Руслана Салея сказал, что ребята должны играть в финале – так и случилось. Но, к сожалению, без первого места. Наталья Федорцова:

Сейчас командой довольны? Дмитрий Кравченко:

Ни один тренер не будет полностью доволен ни собой, ни командой – всегда есть над чем работать. Наталья Федорцова:

Насколько тяжело далось решение взять в свои руки молодёжку? Дмитрий Кравченко:

Взвесил все «за» и «против», поговорил с руководством федерации и принял такое решение. В принципе, ни о чём не жалею. Наталья Федорцова:

Какие задачи стоят перед командой, реально ли вернуться в элиту? Дмитрий Кравченко:

Как раз, задача выйти в элитный дивизион и стоит перед командой. Насколько это реально? Это покажет только игра. Но, в любом случае, все тренеры, которые работали с ребятами, начиная даже с детского уровня, приложили максимум усилий, чтобы всё было хорошо. «Из тех игровых ситуаций, в которые попадаем, мы должны выходить с гордо поднятой головой» Наталья Федорцова:

Чего команде не хватило на чемпионате мира год назад, чтобы задержаться в элите?

Дмитрий Кравченко:

И тренеры, и спортсмены должны понимать, что из тех игровых ситуаций, в которые попадаем, мы должны выходить с гордо поднятой головой. А сделать это можно только в том случае, если научишься брать от хоккея всё. Делали сейчас всё, чтобы устранить любую потерю концентрации, любую потерю шайбы в зоне нападения или защиты. Когда мы с этим справимся, нашим спортсменам всё будет под силу. Наталья Федорцова:

И насколько сейчас удалось это устранить? Дмитрий Кравченко:

В начале сезона все эти проблемы были ярко выражены – много ошибались. Но сейчас, ближе к чемпионату, их стало меньше. Надеюсь, на самом турнире, даже несмотря на стрессовую ситуацию, парни со всем справятся. «Важнее не результат на табло, а насколько правильно вели себя парни, как улучшали свою игру» Наталья Федорцова:

Во время сезона Экстралиги у команды хватило безголевых матчей. Стоит ли этого опасаться в Германии?

Дмитрий Кравченко:

Впервые за всю историю в этом году большинство игроков, которые могут помочь команде выйти в элиту, сезон провели за границей. И если бы тот состав, который мы планируем на чемпионат мира, играл в Экстралиге, то мы бы показали совсем другие результаты. Опять же, возьмите в расчёт то, что в чемпионате Беларуси мы играем с хоккеистами, которые значительно старше, с опытом выступления за национальную сборную, КХЛ. Для меня намного важнее не результат на табло, а насколько правильно вели себя парни в той или иной ситуации, как улучшали свою игру. Наталья Федорцова:

А в плане психологии такие результаты на парней не влияют? Дмитрий Кравченко:

Недавно был турнир в Дании, мы не выиграли все матчи, но можно сказать, что со своими сверстниками парни достойно держали удар, и во многих моментах выглядели куда более предпочтительно. Но, повторюсь, только чемпионат мира покажет, в правильном ли направлении мы двигались. Наталья Федорцова:

В начале сезона вы говорили, что команде сложно физически действовать все 60 минут матча, в последних противостояниях также чувствовалась эта проблема. Как планируете справляться с ней? Дмитрий Кравченко:

За то время, что работаем с командой, старались улучшить этот компонент. Хватило у нас и напряжённых игр с непростым календарём, и тренерский штаб проделал хорошую работу. Я уверен, что парни полностью готовы. «Для меня важна «командность». Мы должны уважать любого противника, но себя нужно уважать больше» Наталья Федорцова:

В прошлом году роль лидера отдавали Максиму Сушко, на ваш взгляд, кто из парней сейчас может потянуть команду?

Дмитрий Кравченко:

Все парни и могут. Для меня важна «командность», с уважением отношусь к коллективу. Мы должны уважать любого противника, но себя нужно уважать больше. Ребята должны играть за каждого, подставлять друг другу плечо. Наталья Федорцова:

Командность командностью, но лидер в раздевалке должен быть? Дмитрий Кравченко:

Знаний и умений тренерского штаба предостаточно, чтобы случись что, встряхнуть команду. Повести за собой?

Опять же, лидер – это коллектив. Мы должны быть командой, если в ней будет человек, который способен повести за собой, это будет хорошо. Наталья Федорцова:

Вратарская линия: номер один, кто им станет? Дмитрий Кравченко:

У нас два равноценных голкипера, будем решать от матча к матчу. «В «Динамо» сейчас сложно, но уверен, что возможно. Нужно работать, и всё принесёт свои плоды» Наталья Федорцова:

Недавно вы вошли в тренерский штаб «Динамо». Насколько сложно далось решение оставить молодёжку? Дмитрий Кравченко:

Если честно, не люблю не завершать начатое дело до конца. Но так сложились обстоятельства – руководство приняло решение. Признаюсь, мне было сложновато – на тот момент оставался всего лишь месяц до чемпионата. Однако тех знаний, которыми владеют Дмитрий Дудик, присоединившийся Павел Перепехин, предостаточно, чтобы решить поставленную перед сборной задачу. Наталья Федорцова:

Вам лично насколько сложно меньше, чем за полгода менять третью команду. Успеваете хотя бы адаптироваться к ребятам? Дмитрий Кравченко:

Эмоционально сложно, но большинство игроков «Динамо» я знаю – пересекались с ними и даже не по одному сезону. С молодёжью интересно работать, это и азарт, и адреналин, и бесконечные эмоции. В «Динамо» сейчас сложно, но уверен, что возможно. Нужно работать, и всё принесёт свои плоды. Наталья Федорцова:

Как думаете, ваш уход в «Динамо» меньше, чем за месяц до чемпионата мира, сказался на психологии ребят?

Дмитрий Кравченко:

Пока не готов ответить на этот вопрос. Но если так рассуждать, каждый должен делать свою работу максимально хорошо. Ушёл тренер – не ушёл. Это ведь не команда Кравченко, Дудика или Перепехина, это команда страны, в которой собраны лучшие спортсмены. О Мелешко. «Есть моменты, спорим с ним, но это наоборот хорошо, в споре рождается истина» Наталья Федорцова:

Тренерский штаб молодёжки не так давно пополнил Дмитрий Мелешко, как оцените его в этой роли? Дмитрий Кравченко:

Не буду отвечать на этот вопрос только лишь потому, что мы не так давно знакомы. В любом случае, за него его работу никто не сделает – время покажет. Могу сказать, что он активно участвует в подготовке спортсменов, даёт правильные советы. Есть моменты, спорим с ним, но это наоборот хорошо, в споре рождается истина. «Ни в коем случае не хочу умалять заслуг предыдущих тренеров, но могу сказать, что выставляю другие требования» Наталья Федорцова:

Вы обратили внимание, что много надежд возлагаем на парней, которые играют за рубежом. Тогда возникает вопрос, а нужна ли эта команда U 20? Дмитрий Кравченко:

Сложный вопрос, если передо мной два игрока с абсолютно одинаковым уровнем мастерства, физической и психологической готовностью, но один играл за границей, а другой здесь в U 20, то выберу того, кто был с командой.

Наталья Федорцова:

А вообще U 20 нужна в рамках подготовки к чемпионату мира или лучше отправить всю молодёжь в разные команды и турниры? Дмитрий Кравченко:

Я ни в коем случае не хочу умалять заслуг предыдущих тренеров, но могу сказать, что я выставляю другие требования, и они не совпадают с той действительностью, с которой мы столкнулись. Помимо игры приходится обращать внимание на физические и психологические кондиции хоккеистов. Много тратим времени на просмотр видео, иногда даже нужно, с позволения сказать, тыкать носом, показывая, что в современном спорте так ошибаться недопустимо. Поэтому, отвечая на вопрос, нужна ли эта команда, я не вижу в ней никаких минусов. Наталья Федорцова:

Извечный дискуссионный вопрос, где молодёжке лучше быть: в родном чемпионате или МХЛ? Дмитрий Кравченко:

Уверен, играй мы составом из тех спортсменов, которые уехали за рубеж, 40% проигранных матчей, были бы выигрышными. Хотя их решение попробовать свои силы за границей считаю правильным. Но, в любом случае, команды Экстралиги «А» достаточно сильные, чтобы играя против них, мы могли расти. Но с нашими спортсменами, подготовленными за рубежом, мы бы смогли составить достойную конкуренцию в чемпионате. «Контракт с «зубрами» заключён до 30-го апреля, но да, есть работа и в U 20, поэтому, как решит руководство» Наталья Федорцова:

По окончанию чемпионата мира вы продолжите работать с молодёжкой или целиком и полностью сфокусируетесь на «Динамо»?