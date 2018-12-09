Дмитрий Кравченко: «К хоккеистам выставляю особые требования»

Новости Беларуси. У молодежной сборной Беларуси по хоккею сейчас самая горячая пора. В Германии стартовал чемпионат мира в Дивизионе 1, и задача наших ребят – вернуться в элиту, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
На вопросы корреспондента Натальи Федорцовой отвечает Дмитрий Кравченко, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею.
Наталья Федорцова, СТВ:
Для молодеченских болельщиков вы – не просто тренер. Успеваете следить за командой уже Юрия Файкова?
Дмитрий Кравченко, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Да, конечно, в свободное время смотрю матчи, слежу за отношением спортсменов к самой игре. И, естественно, переживаю. Ведь мы вместе прошли предсезонную подготовку. Перед Кубком Руслана Салея сказал, что ребята должны играть в финале – так и случилось. Но, к сожалению, без первого места.
Наталья Федорцова:
Сейчас командой довольны?
Дмитрий Кравченко:
Ни один тренер не будет полностью доволен ни собой, ни командой – всегда есть над чем работать.
Наталья Федорцова:
Насколько тяжело далось решение взять в свои руки молодёжку?
Дмитрий Кравченко:
Взвесил все «за» и «против», поговорил с руководством федерации и принял такое решение. В принципе, ни о чём не жалею.
Наталья Федорцова:
Какие задачи стоят перед командой, реально ли вернуться в элиту?
Дмитрий Кравченко:
Как раз, задача выйти в элитный дивизион и стоит перед командой. Насколько это реально? Это покажет только игра. Но, в любом случае, все тренеры, которые работали с ребятами, начиная даже с детского уровня, приложили максимум усилий, чтобы всё было хорошо.
«Из тех игровых ситуаций, в которые попадаем, мы должны выходить с гордо поднятой головой»
Наталья Федорцова:
Чего команде не хватило на чемпионате мира год назад, чтобы задержаться в элите?
Дмитрий Кравченко:
И тренеры, и спортсмены должны понимать, что из тех игровых ситуаций, в которые попадаем, мы должны выходить с гордо поднятой головой. А сделать это можно только в том случае, если научишься брать от хоккея всё. Делали сейчас всё, чтобы устранить любую потерю концентрации, любую потерю шайбы в зоне нападения или защиты. Когда мы с этим справимся, нашим спортсменам всё будет под силу.
Наталья Федорцова:
И насколько сейчас удалось это устранить?
Дмитрий Кравченко:
В начале сезона все эти проблемы были ярко выражены – много ошибались. Но сейчас, ближе к чемпионату, их стало меньше. Надеюсь, на самом турнире, даже несмотря на стрессовую ситуацию, парни со всем справятся.
«Важнее не результат на табло, а насколько правильно вели себя парни, как улучшали свою игру»
Наталья Федорцова:
Во время сезона Экстралиги у команды хватило безголевых матчей. Стоит ли этого опасаться в Германии?
Дмитрий Кравченко:
Впервые за всю историю в этом году большинство игроков, которые могут помочь команде выйти в элиту, сезон провели за границей. И если бы тот состав, который мы планируем на чемпионат мира, играл в Экстралиге, то мы бы показали совсем другие результаты. Опять же, возьмите в расчёт то, что в чемпионате Беларуси мы играем с хоккеистами, которые значительно старше, с опытом выступления за национальную сборную, КХЛ. Для меня намного важнее не результат на табло, а насколько правильно вели себя парни в той или иной ситуации, как улучшали свою игру.
Наталья Федорцова:
А в плане психологии такие результаты на парней не влияют?
Дмитрий Кравченко:
Недавно был турнир в Дании, мы не выиграли все матчи, но можно сказать, что со своими сверстниками парни достойно держали удар, и во многих моментах выглядели куда более предпочтительно. Но, повторюсь, только чемпионат мира покажет, в правильном ли направлении мы двигались.
Наталья Федорцова:
В начале сезона вы говорили, что команде сложно физически действовать все 60 минут матча, в последних противостояниях также чувствовалась эта проблема. Как планируете справляться с ней?
Дмитрий Кравченко:
За то время, что работаем с командой, старались улучшить этот компонент. Хватило у нас и напряжённых игр с непростым календарём, и тренерский штаб проделал хорошую работу. Я уверен, что парни полностью готовы.
«Для меня важна «командность». Мы должны уважать любого противника, но себя нужно уважать больше»
Наталья Федорцова:
В прошлом году роль лидера отдавали Максиму Сушко, на ваш взгляд, кто из парней сейчас может потянуть команду?
Дмитрий Кравченко:
Все парни и могут. Для меня важна «командность», с уважением отношусь к коллективу. Мы должны уважать любого противника, но себя нужно уважать больше. Ребята должны играть за каждого, подставлять друг другу плечо.
Наталья Федорцова:
Командность командностью, но лидер в раздевалке должен быть?
Дмитрий Кравченко:
Знаний и умений тренерского штаба предостаточно, чтобы случись что, встряхнуть команду. Повести за собой?
Опять же, лидер – это коллектив. Мы должны быть командой, если в ней будет человек, который способен повести за собой, это будет хорошо.
Наталья Федорцова:
Вратарская линия: номер один, кто им станет?
Дмитрий Кравченко:
У нас два равноценных голкипера, будем решать от матча к матчу.
«В «Динамо» сейчас сложно, но уверен, что возможно. Нужно работать, и всё принесёт свои плоды»
Наталья Федорцова:
Недавно вы вошли в тренерский штаб «Динамо». Насколько сложно далось решение оставить молодёжку?
Дмитрий Кравченко:
Если честно, не люблю не завершать начатое дело до конца. Но так сложились обстоятельства – руководство приняло решение. Признаюсь, мне было сложновато – на тот момент оставался всего лишь месяц до чемпионата. Однако тех знаний, которыми владеют Дмитрий Дудик, присоединившийся Павел Перепехин, предостаточно, чтобы решить поставленную перед сборной задачу.
Наталья Федорцова:
Вам лично насколько сложно меньше, чем за полгода менять третью команду. Успеваете хотя бы адаптироваться к ребятам?
Дмитрий Кравченко:
Эмоционально сложно, но большинство игроков «Динамо» я знаю – пересекались с ними и даже не по одному сезону. С молодёжью интересно работать, это и азарт, и адреналин, и бесконечные эмоции. В «Динамо» сейчас сложно, но уверен, что возможно. Нужно работать, и всё принесёт свои плоды.
Наталья Федорцова:
Как думаете, ваш уход в «Динамо» меньше, чем за месяц до чемпионата мира, сказался на психологии ребят?
Дмитрий Кравченко:
Пока не готов ответить на этот вопрос. Но если так рассуждать, каждый должен делать свою работу максимально хорошо. Ушёл тренер – не ушёл. Это ведь не команда Кравченко, Дудика или Перепехина, это команда страны, в которой собраны лучшие спортсмены.
О Мелешко. «Есть моменты, спорим с ним, но это наоборот хорошо, в споре рождается истина»
Наталья Федорцова:
Тренерский штаб молодёжки не так давно пополнил Дмитрий Мелешко, как оцените его в этой роли?
Дмитрий Кравченко:
Не буду отвечать на этот вопрос только лишь потому, что мы не так давно знакомы. В любом случае, за него его работу никто не сделает – время покажет. Могу сказать, что он активно участвует в подготовке спортсменов, даёт правильные советы. Есть моменты, спорим с ним, но это наоборот хорошо, в споре рождается истина.
«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг предыдущих тренеров, но могу сказать, что выставляю другие требования»
Наталья Федорцова:
Вы обратили внимание, что много надежд возлагаем на парней, которые играют за рубежом. Тогда возникает вопрос, а нужна ли эта команда U 20?
Дмитрий Кравченко:
Сложный вопрос, если передо мной два игрока с абсолютно одинаковым уровнем мастерства, физической и психологической готовностью, но один играл за границей, а другой здесь в U 20, то выберу того, кто был с командой.
Наталья Федорцова:
А вообще U 20 нужна в рамках подготовки к чемпионату мира или лучше отправить всю молодёжь в разные команды и турниры?
Дмитрий Кравченко:
Я ни в коем случае не хочу умалять заслуг предыдущих тренеров, но могу сказать, что я выставляю другие требования, и они не совпадают с той действительностью, с которой мы столкнулись. Помимо игры приходится обращать внимание на физические и психологические кондиции хоккеистов. Много тратим времени на просмотр видео, иногда даже нужно, с позволения сказать, тыкать носом, показывая, что в современном спорте так ошибаться недопустимо. Поэтому, отвечая на вопрос, нужна ли эта команда, я не вижу в ней никаких минусов.
Наталья Федорцова:
Извечный дискуссионный вопрос, где молодёжке лучше быть: в родном чемпионате или МХЛ?
Дмитрий Кравченко:
Уверен, играй мы составом из тех спортсменов, которые уехали за рубеж, 40% проигранных матчей, были бы выигрышными. Хотя их решение попробовать свои силы за границей считаю правильным. Но, в любом случае, команды Экстралиги «А» достаточно сильные, чтобы играя против них, мы могли расти. Но с нашими спортсменами, подготовленными за рубежом, мы бы смогли составить достойную конкуренцию в чемпионате.
«Контракт с «зубрами» заключён до 30-го апреля, но да, есть работа и в U 20, поэтому, как решит руководство»
Наталья Федорцова:
По окончанию чемпионата мира вы продолжите работать с молодёжкой или целиком и полностью сфокусируетесь на «Динамо»?
Дмитрий Кравченко:
Контракт с «зубрами» заключён до 30-го апреля, но да, есть работа и в U 20, поэтому, как решит руководство. Мне важно быть полезным и работать на благо команды, с которой я тружусь.
Наталья Федорцова:
А руководство «Динамо» или федерации?
Дмитрий Кравченко:
Думаю, что и то, и то.
«Наступило время перемен, смены поколений. Я уверен, что скоро появятся в белорусском хоккее новые фамилии»
Наталья Федорцова:
В последнее время белорусский хоккей не в самом хорошем состоянии. Что идёт не так?
Дмитрий Кравченко:
Скажу, мало катков – многие скажут: вы что, столько понастроили! Но всё равно льда всегда не хватает. Скажу, мало мальчишек, которые занимаются хоккеем – скажут: посмотрите, сколько детишек разных возрастов в этом виде спорта. Но, тем не менее, и их мало. Скажу, что у нас нет тренеров, нет, они есть и работают не хуже заграничных специалистов. Здесь всё в комплексе: социальный быт, количество занимающихся, количество соревнований. Мы привыкли хаять по результату, но пришло время признать, что мы в каких-то моментах ошибались. Возможно, нам и нужен этот шаг назад, чтобы подготовить себя. Было у нас много тренеров, много мнений: североамериканских, европейских. Но сейчас наступило время перемен, смены поколений, однако, я уверен, что скоро появятся в белорусском хоккее новые фамилии.
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Наталья Федорцова:
То есть проблема в смене поколений?
Дмитрий Кравченко:
Да, и не стоит этого бояться. С этой проблемой сталкиваются все сборные. Да, возможно в таких странах как Россия, Америка, Канада это не так ощущается. Но там количество занимающихся – на одно место претендуют 60-70 человек. У них, в отличие от нас, есть выбор игроков. Но я уверен, что скоро и у нас всё будет хорошо.
«Всё-таки нужно ставить на своих специалистов, тем более у нас их предостаточно»
Наталья Федорцова:
А позиция, что белорусский хоккей сломали иностранные тренеры, имеет место быть?
Дмитрий Кравченко:
Я не готов так однозначно ответить. Каждый тренер, каждая система приносят свой результат, вопрос, как им воспользоваться. Но мне кажется, что всё-таки нужно ставить на своих специалистов, тем более у нас их предостаточно.