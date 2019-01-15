Дмитрий Бессмертный теперь будет играть за БАТЭ, а ФК «Минск» сменил главного тренера

Новости Беларуси. В белорусском футболе продолжается межсезонье. Очередной игрок пополнил состав БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Контракт с «желто-синим» подписал Дмитрий Бессмертный. Он является воспитанником футбольного клуба «Минск».

В минувшем сезоне футболист сыграл во всех 30 матчах «вышки». На его счету 8 очков по системе гол плюс пас: четыре забитых мяча и четыре ассиста.

К слову, в ФК «Минск» сменился главный тренер. Александра Лухвича на этом посту сменил Андрей Разин.