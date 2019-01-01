«Для нас это очень большая честь». Савилов о XV Рождественском турнире любителей хоккея
Новости Беларуси. 1 января в Национальном аэропорту «Минск» встречали первых хоккеистов, которые прилетели в Беларусь для участия в Рождественском турнире среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Команда ОАЭ прибыла в Минск для участия в XV Рождественском турнире любителей хоккея
Представителям Объединенных Арабских Эмиратов как никому другому требуется акклиматизация. Соревнования с неофициальным статусом «Чемпионат мира среди ветеранов» стартует 3 января. Корреспондент Вадим Смоляк продолжит тему.
Обойти стороной грозного соперника помогла смена формата турнира. Впервые 12 команд делятся на четыре группы – по три дружины в каждой. Победители встретятся в плей-офф, где разыграют медали и главный трофей.
Вадим Смоляк, СТВ:
Уже традиционно хоккейные баталии пройдут на «Чижовка-Арене». В первый день, 3 января, сыграют сразу четыре матча. Стартует турнир со встречи команд Словакии и Швейцарии. В 17.30 состоится официальная церемония открытия. Завершением вечера станет встреча белорусской дружины с дебютантом турнира – сборной Международной федерации хоккея.
К слову, команду из Цюриха в 2019 году предполагают усилить россиянин Андрей Николишин, до недавнего времени тренировавший московское «Динамо», и украинец Дмитрий Христич – наставник хоккейного клуба из шотландского Эдинбурга.
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Председатель Международной федерации хоккея – президент Рене Фазел – очень большой поклонник Беларуси, знаком с нашим менталитетом, с нашим подходом в организации хоккейных празднеств и чемпионата мира. Поэтому все выразили желание поучаствовать в этом турнире. Действительно, для нас это очень большая честь.
Вторым соперником команды Президента станет сборная Балтии. Беларусь является фаворитом состязаний на правах рекордсмена по количеству побед Рождественского турнира. Их в копилке сборной уже 11.