«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики

Новости Беларуси. В послужном списке Светланы Сахоненко, рожденной в год Змеи и под созвездием Скорпиона, значатся не только должности тренера, инструктора и администратора, но и уборщицы и даже слесаря, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. В послужном списке Светланы Сахоненко, рожденной в год Змеи и под созвездием Скорпиона, значатся не только должности тренера, инструктора и администратора, но и уборщицы и даже слесаря, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
У будущей паралимпийцской чемпионки в кубе хватило терпения лишь на месяц, ведь гены лыжницы и пловца не так-то просто усмирить.
Жаря овсяные блинчики, Света не стоит на месте – танцует сальсу. Это ее следующая цель.
Светлана Сахоненко, трехкратная паралимпийская чемпионка:
Мы с Денисом хотели пойти на сальсу. Это тоже его мечта. Летом, может, мы ее осуществим.
Сперва сальса, а потом дети, хотя чемпионке под силу все сразу.
Светлана Сахоненко:
Для меня детки – это самое святое в жизни. Думаю, начнем с одного, а дальше – как получится.
История их любви очень простая, но нежная и трогательная. Фото Дениса у Светланы всегда у сердца. У них – всё вместе.
Светлана Сахоненко:
Тренируемся вместе на таких тренажерах.
Сковородка скворчит, блинчики пекутся, Света впервые признается в своей слабости, имя которому – исскуство.
Светлана Сахоненко:
Я люблю картины. Мне очень нравится ходить по художественным галереям. Просто для себя определять, что же сказал автор. Я тоже иногда рисую, пока, правда, по номерам.
Ее пальцы становятся чувствительней с каждой единицей потерянного зрения, а нос способен...
Светлана Сахоненко:
В метро чувствую запах каждого человека. Для меня это было непонятно. Потом идешь к врачу и понимаешь – ухудшение. Вот так организм защищается.