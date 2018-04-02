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«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики

02 апреля 2018 09:26
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Новости Беларуси. В послужном списке Светланы Сахоненко, рожденной в год Змеи и под созвездием Скорпиона, значатся не только должности тренера, инструктора и администратора, но и уборщицы и даже слесаря, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики-1

«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики-3

«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики-5

У будущей паралимпийцской чемпионки в кубе хватило терпения лишь на месяц, ведь гены лыжницы и пловца не так-то просто усмирить.

Жаря овсяные блинчики, Света не стоит на месте – танцует сальсу. Это ее следующая цель.

«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики-8

Светлана Сахоненко, трехкратная паралимпийская чемпионка:
Мы с Денисом хотели пойти на сальсу. Это тоже его мечта. Летом, может, мы ее осуществим.

Сперва сальса, а потом дети, хотя чемпионке под силу все сразу.

«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики-11

Светлана Сахоненко:
Для меня детки – это самое святое в жизни. Думаю, начнем с одного, а дальше – как получится.

«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики-14

История их любви очень простая, но нежная и трогательная. Фото Дениса у Светланы всегда у сердца. У них – всё вместе.

«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики-17

Светлана Сахоненко:
Тренируемся вместе на таких тренажерах.

Сковородка скворчит, блинчики пекутся, Света впервые признается в своей слабости, имя которому – исскуство.

«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики-20

«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики-22

Светлана Сахоненко:
Я люблю картины. Мне очень нравится ходить по художественным галереям. Просто для себя определять, что же сказал автор. Я тоже иногда рисую, пока, правда, по номерам.

Ее пальцы становятся чувствительней с каждой единицей потерянного зрения, а нос способен...

«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики-25

Светлана Сахоненко:
В метро чувствую запах каждого человека. Для меня это было непонятно. Потом идешь к врачу и понимаешь – ухудшение. Вот так организм защищается.

«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики-28

# Фотофакт # Паралимпийские игры # Светлана Сахоненко

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