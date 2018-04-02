«Для меня детки – это самое святое в жизни». О чём рассказала Светлана Сахоненко на своей кухне, жаря блинчики

Новости Беларуси. В послужном списке Светланы Сахоненко, рожденной в год Змеи и под созвездием Скорпиона, значатся не только должности тренера, инструктора и администратора, но и уборщицы и даже слесаря, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

У будущей паралимпийцской чемпионки в кубе хватило терпения лишь на месяц, ведь гены лыжницы и пловца не так-то просто усмирить. Жаря овсяные блинчики, Света не стоит на месте – танцует сальсу. Это ее следующая цель.

Светлана Сахоненко, трехкратная паралимпийская чемпионка:

Мы с Денисом хотели пойти на сальсу. Это тоже его мечта. Летом, может, мы ее осуществим. Сперва сальса, а потом дети, хотя чемпионке под силу все сразу.

Светлана Сахоненко:

Для меня детки – это самое святое в жизни. Думаю, начнем с одного, а дальше – как получится.

История их любви очень простая, но нежная и трогательная. Фото Дениса у Светланы всегда у сердца. У них – всё вместе.

Светлана Сахоненко:

Тренируемся вместе на таких тренажерах. Сковородка скворчит, блинчики пекутся, Света впервые признается в своей слабости, имя которому – исскуство.

Светлана Сахоненко:

Я люблю картины. Мне очень нравится ходить по художественным галереям. Просто для себя определять, что же сказал автор. Я тоже иногда рисую, пока, правда, по номерам. Ее пальцы становятся чувствительней с каждой единицей потерянного зрения, а нос способен...