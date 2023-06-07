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«Детки стараются». Продолжается минский этап турнира «Кожаный мяч»

07 июня 2023 13:45
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Новости Беларуси. Продолжается минский этап республиканского турнира «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старт проводится при поддержке Президентского спортивного клуба. Сейчас в столице соревнуются команды районов города, укомплектованные ребятами 2013-го и 2014-го годов рождения.

«Детки стараются». Продолжается минский этап турнира «Кожаный мяч»-1

Профессионально занимающихся в футбольных академиях среди них нет. Все парни пришли в сборную района либо из секций, либо со двора. На данном старте есть отличная возможность проявить себя и получить шанс сделать первые шаги в сторону профессионального спорта.

«Детки стараются». Продолжается минский этап турнира «Кожаный мяч»-4

Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Эти соревнования дают возможность проявить свои футбольные качества, показать свою красивую игру, свою сплоченность команды. И уже в дальнейшем как-то связать свою жизнь с футболом.

«Детки стараются». Продолжается минский этап турнира «Кожаный мяч»-7

Станислав Савицкий, представитель команды Фрунзенского района:
Детки стараются. Это для детей турнир, поэтому для них это праздник, и они сюда хотели попасть, они попали. Что-то получается, что-то нет. Это дети со двора, поэтому… Мы стараемся.

«Детки стараются». Продолжается минский этап турнира «Кожаный мяч»-10

– Кто мы?
– «Фрунзенец!»

«Детки стараются». Продолжается минский этап турнира «Кожаный мяч»-13

В пятницу, 9 июня, ну турнире будут сыграны последние матчи и определен победитель. Сильнейшие команды из областей страны и Минска выйдут в финальный этап, где и будет определен чемпион «Кожаного мяча».

# Футбол Беларуси # Сергей Будник # Фотофакт

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