«Детки стараются». Продолжается минский этап турнира «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. Продолжается минский этап республиканского турнира «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старт проводится при поддержке Президентского спортивного клуба. Сейчас в столице соревнуются команды районов города, укомплектованные ребятами 2013-го и 2014-го годов рождения.

Профессионально занимающихся в футбольных академиях среди них нет. Все парни пришли в сборную района либо из секций, либо со двора. На данном старте есть отличная возможность проявить себя и получить шанс сделать первые шаги в сторону профессионального спорта.

Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Эти соревнования дают возможность проявить свои футбольные качества, показать свою красивую игру, свою сплоченность команды. И уже в дальнейшем как-то связать свою жизнь с футболом.

Станислав Савицкий, представитель команды Фрунзенского района:

Детки стараются. Это для детей турнир, поэтому для них это праздник, и они сюда хотели попасть, они попали. Что-то получается, что-то нет. Это дети со двора, поэтому… Мы стараемся.

– Кто мы?

– «Фрунзенец!»