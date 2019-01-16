Дети по стопам родителей. Рассказываем об известных белорусских спортивных династиях

Новости Беларуси. Этих девчат объединяет не только дело всей жизни – борьба и цель – Олимпийские медали. Все трое – с одинаковым цветом волос, темными глазами и атлетической фигурой. А еще у них папа – борец и мама – в прошлом гимнастка-художница, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Да, они родные сестры, но не тройняшки: разница между Залиной – двукратным призером мира и Мадиной – пока только участницей международных стартов – один год. Самой маленькой Фатиме – 20 лет, но она уже успела заявить о себе в борцовском мире. По «кадетам» белоруска дважды выигрывала континент, по «молодежи» – дважды становилась третьей. У сестер есть старший брат, который также занимается борьбой.

Залина Сидакова, двукратный призер чемпионата мира по борьбе:

Сослан, 28 лет ему. Он призер Дефлимпийских игр и бронзовый призер мира по греко-римской борьбе. Он пошел на борьбу и вслед за ним пошла я. Конечно, я хочу стать олимпийской чемпионкой и всё для этого делаю.

Мадина Сидакова, чемпионка Беларуси по борьбе:

Я смотрю на старшую сестру и всегда тянусь к ее результатам. Хочется стать чемпионкой мира.

Фатима Сидакова, двукратный призер юниорского чемпионата Европы по борьбе:

Мама была против, а папа пустил. Будем стараться порадовать родителей, не важно, кто из нас.

Волейбольный мир знает Александра Сингаевского, как экс-главного тренера сборной Беларуси, Еврокубки – как коуча клуба «Строитель». Сегодня в волейбольном мире уже два Сингаевских: папа и сын Антон. Младший свою судьбу избрал сам.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Он занимался и футболом, и волейболом. Бегал с тренировки на тренировку. В итоге он предпочтение отдал волейболу. Очень долго занимался пляжным волейболом, входил даже в сборную Беларуси. Сейчас у нас в команде. Я сейчас слежу за успехами своей дочери, она очень серьезно к этому относится. Надеюсь, что из нее получится волейболистка.

Антон Сингаевский, игрок ВК «Строитель»:

Выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов, поиграть в хороших клубах.

Сингаевские колесят по миру, участвуют в волейбольных баталиях. Однако они еще не сказали своего веского слова в волейболе, так что вояж за победой продолжается. В советской семье спортивной интеллигенции, где и папа и мама – учителя физической культуры в школе, 31 декабря 1985 года родилась девочка, назвали ее Александрой. Родители очень хотели, чтобы она смогла проявить себя на поприще белорусской культуры. Спустя 17 лет Беларусь прославила трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась В коляске – дочь София. И если ее мама – прима белорусского плавания, а папа – Евгений Цуркин – пловец, чемпион Европы, Универсиады и страны, то у Софии Цуркиной есть все шансы приумножить достижения родителей и всей семьи.