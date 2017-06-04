Дети и родители с мячом: в Минске проходит фестиваль семейного футбола

Новости Беларуси. На полях Академии футбола 4 июня гоняют мяч семьями. Здесь проходит футбольный фестиваль. Главное требование к командам, чтобы в составе были родители и как минимум один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, детей может быть и больше. А вот профессиональная подготовка совсем не обязательна. Хотя для победы она, конечно, не помешает, ведь на фестиваль любительского футбола съехались около 90 семей из Минска и Минской области.

Виталий Крупица, руководитель отдела массового футбола Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Мероприятие настолько классное, что нам оно нравится самим. И вы видите, с каким желанием мамы, папы, дети играют. Мы очень довольны.

Отборочные туры проходили в каждой области. Победители встретятся в финале в сентябре. Мячи с автографами игроков национальной сборной по футболу, а также билеты в вип-ложу на один из ее домашних матчей в 2018 году станут главной наградой чемпионам.