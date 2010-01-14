Дарья Домрачева заняла четвертое место в гонке на 7,5 километров

Женская спринтерская гонка в немецком Рупольдинге открыла программу пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Главная белорусская надежда – Дарья Домрачева на пьедестал почета, к сожалению, не попала. От бронзы ее отделили всего 5 секунд. Выиграла гонку шведка Анна-Карин Олофсон-Зидек, второй была россиянка Ольга Медведцева, третьей – немка Магдалена Нойнер. Белоруска – четвертая.

Зачетные очки в среду удалось заработать еще трем нашим стреляющим лыжницам. Людмила Калинчик была безупречна на стрельбище, но скорость явно хромала – 22 место. Надежда Скардино с 1 промахом – 32, Ольга Кудряшова, стрелявшая чисто – 39. Ольга Назарова только 59.

Сегодня в аналогичной дисциплине сильнейшего выявят мужчины. Из белорусов на старт выйдут Сергей Новиков, Рустам Валиулин, Евгений Абраменко, Александр Сыман и Михаил Семенов.