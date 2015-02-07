Дарья Домрачева заняла 4-е место в спринте на Кубке мира в Чехии

После победы в спринте на минувшем этапе Кубка мира в Антхольце Дарья Домрачева вышла в лидеры в личных гонках на 7,5 км. Так что в чешском Нове-Место белорусская прима стартовала в красном бипе, что недвусмысленно говорило о серьезных амбициях Даши в спринте 7 февраля.

На огневых рубежах конкурентки, стартовавшие раньше Домрачевой, не были идеальны: Габриэлла Соукалова, Дорен Абер, Валентина Семеренко допустили как минимум по одному промаху. Потому от лидера белорусской сборной требовалось лишь уверенно отсреляться, при этом идти по лыжне в своем обычном скоростном темпе. Тем более главная конкурентка Домрачевой в борьбе за Большой хрустальный глобус, Кяйса Макарайнен, и вовсе имела три штрафных круга в пассиве! Тем не менее Дарья не смогла по-максимуму воспользоваться осечками конкуренток: белоруска финишировала четвертой, по разу промазав на каждом из огневых рубежей.

Победителем гонки стала немка Дальмайер, за ней расположилась соотечественница Хильдебранд и чешка Виткова. Не можем записать в актив и выступление остальных наших спортсменок. Выделим разве что неожиданный результат Ирины Кривко, которая закрыла все 10 мишеней и заняла 14 место. Надежда Скардино 16, Писарева и Дуборезова за пределами первой двадцатки. У мужчин победа в спринте досталась словенцу Якорву Факу. Лучший из наших, Дмитрий Дюжев, занял 31 место, сообщили в «СТВ-спорт».