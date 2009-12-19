Дарья Домрачева заняла 4-е место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Первое место здесь заняла россиянка Светлана Слепцова, показавшая результат 24 мин. 57,0 сек., не допустив ни одного промаха. На втором месте еще одна россиянка Анна Богали-Титовец, которая проиграла лидеру 43,4 (один промах), а третье время показала немка Магдален Нойнер, отставшая от победительницы на 1 мин. 02,6 сек. (два промаха).
Лучшей из белорусок оказалась Дарья Домрачева, которая уступила лидеру 1 мин. 04,5 сек. при одном промахе на стрельбище и заняла 4-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня из наших спортсменок неплохо выступила Надежда Скардино, которая точно провела обе стрельбы и показала 8-й результат, проиграв победительнице 1 мин. 31,6 сек.