Дарья Домрачева заняла 3 место в индивидуальной гонке на 15 км

В шведском Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону.

Белорусская биатлонистка допустила два промаха (на втором и четвертом огневых рубежах), отстав от победительницы Хелены Юнссон из Швеции на 1 минуту 16,4 секунды. Время победительницы 43 мин. 01,4 сек. (1 промах). Второе место также заняла биатлонистка из Швеции Анна-Карин Олофссон-Зидек (отставание от лидера 26,2 сек и 2 промаха).

В число 40 лучших биатлонисток, получивших очки в общий зачет Кубка мира, вошла еще одна белоруска. Ольга Кудряшова, допустив 1 промах, показала 30-й результат (+3 мин.03,1 сек.).

Ольга Назарова с двумя промахами обосновалась на 41-й строке (+4 мин.21,2 сек.). Надежда Скардино стала 46-й (4 промаха, +4 мин.36,8 сек.), Людмила Калинчик – 51 (4 промаха, +5 мин.07,6 сек.), Людмила Ананько – 66 (3 промаха, +6 мин.06 сек.).

Всего на старт индивидуальной гонки вышли 112 спортсменок, сообщает БЕЛТА.