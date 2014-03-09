Дарья Домрачева выиграла гонку с масс-стартом на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

Новости Словении. Белоруска Дарья Домрачева доказала, что 28 место в спринте, которое она заняла на этапе Кубка мира в Поклюке – всего лишь досадная осечка. Уже в пасьюте наша прима переместилась на четвертую позицию, а 9 марта в чемпионском стиле выиграла гонку с массовым стартом.

На четырех огневых рубежах Домрачева допустила два промаха. Последний пришелся на заключительную стойку. Однако соперницы также не были точны. В итоге Дарья в отличном стиле завоевала «золото», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спустя 22 секунды после белоруски финишировала Кайса Мякяряйнен. Финка – главная претендента на Большой хрустальный глобус. Сейчас она опережает Домрачеву, идущую в общем зачете третьей, на 30 очков.

«Бронзу» в Поклюке выиграла Ольга Зайцева.

В десятке лучших еще две белоруски. Надежда Скардино – седьмая, Людмила Калинчик – десятая.