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Данила Климович забросил шайбу во втором матче кряду

03 января 2023 12:43
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Белорус Данила Климович вновь напомнил о себе в АХЛ. Наш форвард отличился заброшенной шайбой во втором матче кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данила Климович забросил шайбу во втором матче кряду-1

Нападающий «Абботсфорда» поразил ворота «Калгари». Таким образом, Климович подкорректировал личную статистику. На данный момент у него 15 результативных действий в 25 встречах.

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# Хоккей # Данила Климович # Фотофакт

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