Данила Климович забросил шайбу во втором матче кряду

Белорус Данила Климович вновь напомнил о себе в АХЛ. Наш форвард отличился заброшенной шайбой во втором матче кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорус Данила Климович вновь напомнил о себе в АХЛ. Наш форвард отличился заброшенной шайбой во втором матче кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Нападающий «Абботсфорда» поразил ворота «Калгари». Таким образом, Климович подкорректировал личную статистику. На данный момент у него 15 результативных действий в 25 встречах.
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