ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Чили по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Чили представлена в группе «В» вместе с командами Испании, Нидерландов и Австралии.

Фаворитом группы является сборная Испании.

На чемпионатах мира сборные Испании и Чили встречались дважды: на чемпионате мира-1950, который, как и в 2014, проходил в Бразилии (тогда сборная Чили проиграла со счетом 0:2), и на ЧМ-2010 в 1/3 - чилийцы проиграли - 1:2. Несмотря на такую статистику, южноамериканцы «метят» прямо в финал!

Алексис Санчес, футболист (Чили):

Но я верю и в то, что сборная Чили выиграет чемпионат мира. Если бы веры не было, мне не стоило и приезжать.

К слову, сборная Чили принимала участие в 8-ми чемпионатах мира и лишь один раз, в далеком 1962 году, стала бронзовым призером. Все остальные мундиали южноамериканцы либо не квалифицировались, либо не выходили из группы, а дважды даже были дисквалифицированы.

Скандальная слава чилийских футболистов способна затмить их любые профессиональные достижения. Речь идет о ряде матчей из серии ЧМ.

Матч группового этапа-1962 между Чили и Италией прозвали «Битвой при Сантьяго». Это была, пожалуй, одна из самых скандальных и жестоких игр в истории футбола: во время матча футболисты избивали друг друга и даже ломали ноги. Италия закончила тот матч вдевятером, а команды уходили в раздевалку в сопровождении полиции, которая по ходу игры трижды останавливала разборки на поле. Зато чилийцы в перерывах между потасовками успели забить 2 гола.

В полуфинальном матче против Бразилии чилийцы решили тактику не менять - «выбивали» всеми возможными силами из игры лучшего снайпера турнира Мануэля Гарринча: ставили подножки, били по ногам, пока у того не лопнуло терпение… Гарринча дал пинка чилийскому полузащитнику Карлосу Рохасу, заработал удаление и получил бутылкой по голове от зрителей с трибуны. Правда, Бразилии все равно стала победа на этом чемпионате мира.

Еще один казус случился на ЧМ-1990, опять же в матче с Бразилией. При счете 0:1, который оставлял Чили за бортом турнира, в чилийского вратаря Роберто Рохаса с трибун кинули петарду. Вокруг голкипера тут же столпились партнеры и врачи, а главный тренер решил увести команду с поля. Истекающего кровью Рохаса с разбитой головой на руках уносили со стадиона. Должны были последовать санкций против Бразилии, но расследование показало, что раны на голове вратаря — дело рук врача команды, подсуетившегося в толкотне. В итоге, чилийцам засчитали техническое поражение и дисквалифицировали на следующий мундиаль.

На ЧМ-2010 черную полосу прервал Жан Босежур, гол которого принес Чили победу над Гондурасом. На том турнире «Ла Роха» пробились в 1/8 финала, но вновь проиграли Бразилии — 0:3.

На мундиале-2014 у сборных Чили и Бразилии есть шанс вновь встретиться в 1/8… Будет ли у чилийцев еще одна попытка свести счеты с обидчиками?

Следите за чемпионатом мира по футболу вместе с ctv.by с 12 июня по 13 июля!

Окончательный состав сборной Чили:

Вратари: Клаудио Браво, Джонни Эррера, Кристофер Тосельи.

Защитники: Гонсало Хара, Хосе Рохас, Эухенио Мена, Мауирсио Исла, Миико Альборнос.

Полузащитники: Гари Медель, Хорхе Вальдивиа, Фелипе Гутьеррес, Хосе Фуэнсалида, Франсиско Сильва, Артуро Видаль, Чарльз Арангис, Марсело Диас, Карлос Кармона, Жан Босежур.

Нападающие: Алексис Санчис, Эстебан Паредес, Эдуардо Варгас, Маурисио Пинилья, Фабиан Орельяна.

Главный тренер: Хорхе Сампаоли.