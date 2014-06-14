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ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Швейцарии

14 июня 2014 12:37
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На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Швейцарии представлена в группе «Е» вместе с  командами Эквадора, Франции и Гондураса.

Окончательный состав сборной Швейцарии:

Вратари: Диего Бенальо, Роман Бурки, Янн Зоммер.

Защитники: Йохан Джуру, Михаэль Ланг, Штефан Лихтштайнер, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Филипп Сендерос, Стив фон Берген, Рето Циглер.

Полузащитники: Транкильо Барнетта, Валон Бехрами, Блерим Джемаили, Гекхан Инлер, Желсон Фернандес, Адмир Мехмеди, Джердан Шачири, Валентин Штокер, Гранит Джака.

Нападающие: Йосип Дрмич, Марио Гавранович, Харис Сеферович.

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд.

Следите за чемпионатом мира по футболу-2014 с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by! 

# Чемпионат мира по футболу # Национальные сборные по футболу

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