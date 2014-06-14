ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Гондураса

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Гондураса представлена в группе «Е» вместе с командами Швейцарии, Франции и Эквадора.
Окончательный состав сборной Гондураса:
Вратари: Ноэль Вальядарес, Донис Эскобер, Луис Лопес.
Защитники: Брайан Беккелес, Эмилио Исагирре, Хуан Карлос Гарсия, Майнор Фигероа, Виктор Бернардес, Осман Чавес, Хуан Пабло Монтес.
Полузащитники: Арнольд Пералта, Луис Гарридо, Рохер Эспиноса, Хорхе Карлос, Уилсон Роберто Паласиос, Оскар Гарсия, Энди Нахар, Марио Мартинес, Марвин Чавес.
Нападающие: Джерри Бенгстон, Джерри Паласиос, Карло Костли, Рони Мартинес.
Главный тренер: Луис Фернандо Суарес.
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