ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Гондураса

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Гондураса представлена в группе «Е» вместе с командами Швейцарии, Франции и Эквадора.

Окончательный состав сборной Гондураса:

Вратари: Ноэль Вальядарес, Донис Эскобер, Луис Лопес.

Защитники: Брайан Беккелес, Эмилио Исагирре, Хуан Карлос Гарсия, Майнор Фигероа, Виктор Бернардес, Осман Чавес, Хуан Пабло Монтес.

Полузащитники: Арнольд Пералта, Луис Гарридо, Рохер Эспиноса, Хорхе Карлос, Уилсон Роберто Паласиос, Оскар Гарсия, Энди Нахар, Марио Мартинес, Марвин Чавес.

Нападающие: Джерри Бенгстон, Джерри Паласиос, Карло Костли, Рони Мартинес.

Главный тренер: Луис Фернандо Суарес.

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