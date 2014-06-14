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ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Гондураса

14 июня 2014 13:03
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На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Гондураса представлена в группе «Е» вместе с  командами Швейцарии, Франции и Эквадора.

Окончательный состав сборной Гондураса:

Вратари: Ноэль Вальядарес, Донис Эскобер, Луис Лопес.

Защитники: Брайан Беккелес, Эмилио Исагирре, Хуан Карлос Гарсия, Майнор Фигероа, Виктор Бернардес, Осман Чавес, Хуан Пабло Монтес.

Полузащитники: Арнольд Пералта, Луис Гарридо, Рохер Эспиноса, Хорхе Карлос, Уилсон Роберто Паласиос, Оскар Гарсия, Энди Нахар, Марио Мартинес, Марвин Чавес.

Нападающие: Джерри Бенгстон, Джерри Паласиос, Карло Костли, Рони Мартинес.

Главный тренер: Луис Фернандо Суарес.

Следите за чемпионатом мира по футболу-2014 с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by! 

# Чемпионат мира по футболу # Национальные сборные по футболу

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