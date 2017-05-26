Чемпионы по жизни: Кубок Европы по футзалу среди спортсменов от 40 лет проходит в Минске

Новости Беларуси. Когда годы спорту – не помеха. Беларусь в эти дни принимает Кубок Европы по футзалу среди спортсменов от 40 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все участники еще в недавнем прошлом защищали цвета клубов и даже национальных сборных. Но и после завершения профессиональной карьеры они не решились повесить бутсы на гвоздь.

Проверить себя в деле отважились пять коллективов из Беларуси, Чехии и Израиля. Нашу страну представляют столбцовский «Неман» и минские «Бобры». Оба клуба стартовали успешно. «Неман» с минимальным преимуществом переиграл «Немироф» – 4:3, а «Бобры» в концовке матча вырвали победу у израильского «Елове» – 4:1.