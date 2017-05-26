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Чемпионы по жизни: Кубок Европы по футзалу среди спортсменов от 40 лет проходит в Минске

26 мая 2017 06:25
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Новости Беларуси. Когда годы спорту – не помеха. Беларусь в эти дни принимает Кубок Европы по футзалу среди спортсменов от 40 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все участники еще в недавнем прошлом защищали цвета клубов и даже национальных сборных. Но и после завершения профессиональной карьеры они не решились повесить бутсы на гвоздь.

Проверить себя в деле отважились пять коллективов из Беларуси, Чехии и Израиля. Нашу страну представляют столбцовский «Неман» и минские «Бобры». Оба клуба стартовали успешно. «Неман» с минимальным преимуществом переиграл «Немироф» – 4:3, а «Бобры» в концовке матча вырвали победу у израильского «Елове» – 4:1.

Чемпионы по жизни: Кубок Европы по футзалу среди спортсменов от 40 лет проходит в Минске-1

Сергей Сафонов, первый заместитель председателя Белорусской федерации футзала:
Беларусь на счету Европейского союза футзала одна из основных стран, развивающих футзал в Европе. И самая активная. Неслучайно мы за последние те же 15 лет провели два чемпионата Европы, Кубки европейских чемпионов, Кубок УЕФС (второй по значимости), провели Кубок 50+ в Логойске в 2010 году. И вот, собственно, проводя Кубок 40+, выбрали всю линейку европейских официальных турниров, которые проводятся Европейским союзом.

# Футбол Беларуси # Сергей Сафонов

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