Прямой эфир

Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Серебряная медаль - в копилке Беларуси

20 сентября 2007 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ее завоевала тяжелоатлетка Анастасия Новикова. Уже на тренировках она стабильно демонстрировала высокие результаты, поэтому тренеры сборной смело называли Новикову в числе основных претенденток на медали. В рывке, подняв 94 килограмма, белоруска лишь по собственному весу уступила "малое золото" кореянке Джин Хи Юн. Во втором упражнении лучшим результатом Анастасии были 119 килограммов. "Серебро" чемпионата мира в Таиланде - пока самое серьезное достижение в карьере 25-летней Анастасии.

Другие новости рубрики

Все новости
20 сентября 2007 13:25

В греческих Патрах проходит чемпионат мира по художественной гимнастике

20 сентября 2007 13:25

Футбол. Наши в Шотландии

20 сентября 2007 13:23

Сыграны последние матчи стартового тура футбольной Лиги чемпионов