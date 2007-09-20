Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Серебряная медаль - в копилке Беларуси

Ее завоевала тяжелоатлетка Анастасия Новикова. Уже на тренировках она стабильно демонстрировала высокие результаты, поэтому тренеры сборной смело называли Новикову в числе основных претенденток на медали. В рывке, подняв 94 килограмма, белоруска лишь по собственному весу уступила "малое золото" кореянке Джин Хи Юн. Во втором упражнении лучшим результатом Анастасии были 119 килограммов. "Серебро" чемпионата мира в Таиланде - пока самое серьезное достижение в карьере 25-летней Анастасии.