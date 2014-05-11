Беларусь – Казахстан 4:1. Нападающие команд (Андрей Стась и Роман Старченко) подвели итоги игры для ctv.by

Новости Беларуси. После матча Беларусь – Казахстан (4:1) на вопросы корреспондента ctv.by Дмитрия Руто ответили нападающие Андрей Стась и Роман Старченко.

Андрей Стась, нападающий сборной Беларуси:

Казахстан первые 10 минут был под большим прессингом. И мало того, что соперники выстояли, так еще и забили. Хочу сказать, что у наших сегодняшних оппонентов хороший подбор игроков, квалифицированные хоккеисты, все играют на высоком уровне. Так что легкой прогулки не было и близко.

Во второй игре подряд мы проигрываем первый период. В чем причина? Сложно сказать. Завтра будем стараться выигрывать и первый, и второй, и третий периоды.

Насколько помогла сегодня поддержка трибун?

Андрей Стась:

Большое спасибо болельщикам. Они создали просто потрясающую атмосферу, в которой невозможно играть не на победу. Мы вышли на игру, понимая, что при такой поддержке, дома обязаны выигрывать. Тем более после крупного проигрыша на старте. Команда собралась. Добились результата, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

По сравнению с поединком с американцами у вас было меньше удалений. Это установка тренера – играть менее грубо – или не было причин чрезмерно часто нарушать правила?

Андрей Стась:

Как говорится, нарушения и удаления нельзя предугадать. Главный тренер попросил действовать сегодня более дисциплинированно. Нам это удалось. Будем стараться завтра действовать в том же духе.

Задача перед командой стоит прежняя – минимум четвертьфинал?

Андрей Стась:

Да, задача все та же – попадание в восьмерку сильнейших.



Роман, в чем причина поражения сборной Казахстана?

Роман Старченко, нападающий сборной Казахстана:

Считаю, что причина нашего проигрыша в дисциплине. Было много удалений ненужных, а белорусы использовали свои шансы, играя в большинстве. Я думаю, если бы мы действовали так же, как в первом периоде, дисциплинированно, то результат сложился бы по-иному.

Какая задача стоит перед сборной Казахстана на турнире?

Роман Старченко:

Сохранение прописки в элитном дивизионе. Большее? Даже не знаю. Игры покажут, со всеми можно играть, набирать очки.