Чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в закрытых помещениях проходит в спорткомплексе «Стайки»

Новости Беларуси. В эти выходные в республиканском спорткомплексе «Стайки» проходит чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в закрытых помещениях. По традиции этот турнир позволит тренерскому штабу сборной отобрать лучших из лучших, которые представят нашу национальную команду на мартовском мировом форуме в Турции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Пупкевич, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Чемпионат мира в Турции – это один из этапов подготовки к летнему сезону для того, чтобы завоевывать лицензии на Олимпийские игры. Этот чемпионат мира не лицензионный, но так как у ребят давно не было практики, он нам сейчас очень важен и необходим для того, чтобы прочувствовать борьбу. На данный момент еще у нас нет лицензий, но есть два турнира (чемпионат Европы в Ноттингеме, который состоится в мае, и в июне этап Кубка мира в Антальи), на которых мы можем, должны завоевать лицензии на Рио. Хотелось бы, чтобы у нас была командная лицензия. Максимум нашу страну могут представлять три мужчины и три женщины. Это две команды. То есть если мы выполним задачу максимум, это будет очень хорошо.