Чемпионат Беларуси по синхронному плаванию стартовал 29 марта в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по синхронному плаванию. 29 марта девушки определяли лучших в категории «комбинированные группы». За награды боролись восемь коллективов, победа досталась национальной команде. Примечательно, что в основном составе задействованы как олимпийцы, так и юниоры.

Ирина Лимановская, чемпионка Беларуси по синхронному плаванию в комбинированных группах:

Конкуренция сильная, потому что юниоры и юноши нам на пятки наступают, но мы стараемся поддержать статус национальной команды, поэтому держим высокую планку. И для меня, как участника Олимпийских игр, было очень ответственно выступать на отечественном старте.

Главный старт сезона – первенство мира, которое в июле пройдет в Будапеште. Выездной состав будет сформирован как раз с учетом результатов внутреннего чемпионата. Кроме того, тренерский штаб просматривает перспективную молодежь.

Наталья Сахарук, главный тренер сборной Беларуси по синхронному плаванию:

Восемь комбинированных групп. Можно было посмотреть резерв ближайший. В общем-то, неплохо себя показала юношеская команда, 13-15 лет девочки, которые в следующем году будут готовиться к чемпионату Европы, который впервые будет в этом возрасте. Поэтому для них это был главный экзамен. И, конечно, национальная команда представила свою более усложненную композицию. Все молодцы.