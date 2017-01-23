Чемпионат Беларуси по хоккею: в матче лидеров «Юность» дома проиграла «Неману»

Новости Беларуси. В центральном матче очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею встречались лидеры – «Юность» принимала «Неман». Поединок этот напомнил октябрьскую встречу команд на «Чижовка-Арене» в финале Кубка страны. Гродненцы вновь чувствовали себя вполне по-хозяйски на минском льду и, как и тремя месяцами ранее, добились убедительной победы с разницей в три шайбы. Голы на счету Дорофеева, Жидких и Горбаченко. Итог – 3:0.

Несмотря на эту неудачу, «Юность» по-прежнему лидирует в чемпионате, правда, «Неман» сократил отставание до 7 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:

Хорошо провели мы игру и в атаке сегодня, и в те моменты, когда «Юность» ставила нас в сложную ситуацию, очень дисциплинированно сыграли в обороне. Я думаю, что один из ключевых моментов в сегодняшней игре был, когда мы получили пятиминутное удаление. Мы здорово отыграли меньшинство, довели матч до победы. Ребята очень серьезно отнеслись к сегодняшнему матчу, поэтому их с победой.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Сегодня была дна команда на льду. Второй команды вообще не существовало, к сожалению. Полностью переиграли, до ворот наши нападающие не смогли доехать, к сожалению. Поэтому только одна команда была. Не помню, когда еще был такой плохой матч. Тренерам сказал, что у нас сегодня шансов нет, еще в первом периоде. Они не верили. Было видно, что нет настроя у игроков, который должен быть. Глаза должны гореть. У нас один выпал, второй, третий.

В других матчах команд первой шестерки побед добились «Металлург» и «Гомель». Сталевары с сухим счетом обыграли «Шахтер», а гомельчане взяли верх над фарм-клубом «Динамо».